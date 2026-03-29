Repavimentación del Periférico Norte alcanza 80 por ciento de avance

La repavimentación del Periférico Norte tiene un avance de 80 por ciento.

Actualmente, se interviene esta vialidad clave para el Valle de México, mejorando su infraestructura con materiales de alta calidad.

“Las acciones que se realizan no solo atienden el desgaste de la carpeta asfáltica, sino que permiten una movilidad más eficiente, impactando directamente en la calidad de vida de quienes utilizan esta vía todos los días”, se indicó.

Los trabajos se ejecutan en territorio de municipios conurbados del Estado de México.

Para ello se deben establecer reducciones de carriles, lo que genera filas de automóviles.

Los trabajos también deberán implicar un nuevo balizamiento para identificar la división d carriles y las guarniciones.

El 19 de marzo, este medio informó que a dos meses de haber iniciado una intervención profunda en la infraestructura vial, el Gobierno del Estado de México reportó que las obras de reconstrucción integral en el Periférico Norte han comenzado a generar beneficios tangibles en la movilidad, logrando una reducción de hasta 20 minutos en los tiempos de traslado.

Esta tarea de reconstrucción, que abarca una extensión de 108 kilómetros desde la zona de Naucalpan hasta la caseta de Tepotzotlán, ha permitido que el flujo de los más de 200 mil vehículos que transitan diariamente por esta arteria sea más constante, eliminando los "frenones" y embotellamientos que anteriormente eran provocados por el avanzado deterioro del pavimento y la presencia de baches profundos.

De acuerdo con Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos del Estado de México, el proceso de reconstrucción no se limita únicamente al bacheo superficial, sino que implica una renovación total de la carpeta asfáltica tanto en carriles centrales como en laterales.