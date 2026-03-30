Alertan por aumento en el pago del predial

Los inmuebles de uso no habitacional de la Ciudad de México, como oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales y escuelas, entre otros, están viendo un incremento de hasta ocho por ciento en el impuesto predial por contar con instalaciones especiales.

Ello se refiere a inmuebles que cuentan con elevadores, escaleras electromecánicas, equipos de calefacción o contra incendio u obras complementarias, como bardas, marquesinas, cisternas, patios, equipos de bombeo, entre otros.

Así lo alertó Vianey Macías, head of market research de Spot2.mx, quien indicó que eso se debe al método para calcular el impuesto predial incluido en el Código Fiscal 2026 de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México, en el artículo transitorio vigésimo primero del Código Fiscal 2026 incluyó la Matriz de Características y la Matriz de Puntos, herramientas que se utilizan para calcular el valor catastral del inmueble y el probable aumento al impuesto predial si cuentan con alguna instalación especial u obra complementaria.

Por ejemplo, las Matriz de Características aumenta 0.3 por ciento por elevadores de carga y pasajeros o por bardas, celosías, cercas y rejas.

Ello hasta sumar un máximo de 8 por ciento, según se estípula en las normas de aplicación contenidas en el mismo artículo transitorio del Código Fiscal 2026.

Macías indicó que no se puede decir que sea un impuesto nuevo, sino una trampa o fiscalización a la eficiencia y a la modernidad.

“Es como una especie de trampa, diría yo, a instalaciones especiales. Digamos que esta matriz es un ajuste que se da en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Históricamente el predial se calculaba tal cual sobre el suelo y los metros cuadrados de construcción y ahora lo que está haciendo el gobierno pues es prácticamente fiscalizar la eficiencia y la modernidad de los espacios”, dijo.

La ejecutiva de Spot2.mx., plataforma de inmuebles comerciales que conecta a empresas con dueños de espacios, consideró que este método aplicado por el Gobierno de la Ciudad de México ocurre en un contexto de smart nearshoring, donde se busca aumentar la calidad de los inmuebles no habitacionales con equipamientos y obras complementarias para hacerlos más atractivos.

“No lo podemos manejar como un impuesto nuevo porque justamente fue una modificación al Código Fiscal, digamos que no lo podemos ver, como tal, como un incremento al predial, o sea, lo manejaron de una manera, yo creo, de una manera bastante inteligente para no decir que estamos hablando de nuevos impuestos, sino simplemente estamos haciendo una modificación en el Código”, señaló.

Macías alertó que el tema irá sonando cada vez más, debido a que al concluir el primer trimestre del año se irán renovando los contratos de arrendamiento y los inquilinos tendrán que absorber los aumentos, además de que se aproximan las declaraciones anuales para las personas obligadas.

“Digamos que ahorita va a ser un golpe que va a absorber el inquilino al cien por ciento, por el tema de los pagos que está haciendo directamente el inquilino de los que tienen ya rentados por ahí los espacios como tal.

“Yo creo que en algún momento se va a empezar a levantar la voz, tal vez todavía no se está haciendo como tanto ruido porque apenas vamos a empezar como el tema de la implementación, pero ahora en la negociación de los nuevos contratos o en la renovación de los contratos, ahí es cuando va a empezar a salir; sobre todo los inquilinos y, en su caso, algunos desarrolladores, algunos dueños de inmuebles”, dijo Macías.

Indicó que se verán afectados corredores industriales ubicados en alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, además de edificios con uso mixto de oficinas y locales comerciales en toda la capital.

SAF no responde; pueden aplicarse ajustes: diputado

Mientras que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de la Ciudad de México no proporcionó información sobre el tema, el diputado local Pablo Trejo brindó una explicación sobre cómo se está calculando el impuesto predial.

Coincidió con la especialista de Spot2.mx en que el impuesto predial en la Ciudad de México se determinará a partir del valor catastral de cada inmueble, el cual se calcula con base en sus características físicas y su ubicación.

El valor catastral se obtiene mediante la suma del valor del suelo y el valor de la construcción.

“A este resultado pueden aplicarse ajustes, como reducciones por antigüedad o incrementos en caso de contar con instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias”, indicó en una ficha informativa facilitada a este diario.

E indicó que el procedimiento está avalado por el Código Fiscal 2026 y es verificable.

“El monto a pagar depende principalmente de la ubicación del inmueble y sus características físicas, como superficie, uso y calidad de construcción, y el valor catastral resultante.

“Todos los elementos utilizados en el cálculo se encuentran previamente definidos en disposiciones legales de aplicación general, lo que permite que el procedimiento sea uniforme y verificable.