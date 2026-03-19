Álvaro Obregón obtiene certificación ISO de huella de carbono en la Ciudad de México

La alcaldía Álvaro Obregón se convirtió en el primer gobierno subnacional en el país que obtiene la certificación de su huella de carbono conforme a la norma internacional ISO 14064-1:2018, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), consolidando un paso relevante hacia una gestión ambiental responsable y transparente.

La certificación bajo la norma ISO 14064-1:2018 permite medir, gestionar y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades de una organización, constituyendo una herramienta fundamental para establecer metas de reducción, fortalecer la acción climática y plantear políticas con enfoque sustentable.

Durante el evento, el alcalde Javier López Casarín destacó que esta certificación representa un esfuerzo institucional que pone como referente a Álvaro Obregón.

“Álvaro Obregón es uno de los 2,478 municipios del país, y hoy nos convertimos en la alcaldía número uno; no hay otro gobierno subnacional, municipio o alcaldía que haya alcanzado esta certificación. Por eso decidimos tomar con seriedad y compromiso la política pública verde, evaluamos los alcances y vamos a predicar con acciones”, señaló.

El proceso de auditoría fue acompañado en todo momento por AENOR México, organismo con reconocimiento internacional en la evaluación de estándares de calidad, sostenibilidad y gestión ambiental.

En ese contexto, Miguel Eduardo Montecino Hernández, director de AENOR México y Latinoamérica Norte, reconoció el compromiso ambiental de Álvaro Obregón.

“Es un orgullo para AENOR entregar la certificación y saber que instituciones públicas están tomando la batuta en temas medioambientales. Ustedes tienen el liderazgo nacional porque son los primeros en todo México en obtener esta certificación”, agregó.

Como parte del evento, el alcalde recibió el certificado oficial y entregó copias del mismo a las direcciones generales que participaron en el proceso de auditoría para que sean colocadas en las áreas evaluadas. Asimismo, se otorgaron reconocimientos a más de 100 personas servidoras públicas que contribuyeron al proceso de certificación mediante la recopilación de información, revisión de procesos y cumplimiento de los criterios establecidos.

Este esfuerzo permitió fortalecer la coordinación entre distintas áreas de la alcaldía y consolidar una cultura institucional orientada a la responsabilidad ambiental.

Finalmente, Montecino Hernández informó que los trabajos con la alcaldía siguen, ya que fue seleccionada para un programa piloto de medición de CO₂ en parques de la demarcación sin costo.

Con estos proyectos, la alcaldía Álvaro Obregón reafirma su compromiso con la sostenibilidad y avanza en la construcción de una Alcaldía Verde, impulsando prácticas institucionales orientadas al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad.