Amor colectivo: 500 parejas dan el “sí” en Gustavo A. Madero

Entre aplausos, música y miradas cómplices, 500 parejas sellaron su historia en una boda colectiva gratuita que convirtió a la alcaldía Gustavo A. Madero en el escenario de uno de los actos civiles más emotivos del año.

La velaria del EDÉN Mestizaje se llenó de vestidos blancos, trajes formales y sonrisas nerviosas que, al unísono, pronunciaron el esperado “sí, acepto”.

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El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó la ceremonia acompañado por la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Sandoval, quienes formalizaron de manera gratuita la unión de las parejas, muchas de ellas con años de historia compartida que finalmente encontraron este momento para legalizar su compromiso.

La Orquesta de Cámara de la alcaldía interpretó un repertorio especial que acompañó la ceremonia y provocó aplausos y más de una lágrima entre familiares y amigos de los contrayentes.

Autoridades de Gustavo A. Madero y una pareja participan en el corte de pastel durante la boda colectiva realizada en la Ciudad de México. Excélsior

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el fortalecimiento del tejido social comienza desde la familia y la comunidad.

“La paz se construye con familia, con comunidad y con amor. Hoy, en el corazón de Gustavo A. Madero, cientos de maderenses han tomado la decisión valiente de compartir su vida, de construir juntos y de caminar en equipo. Hoy no solo firman un acta, hoy construyen futuro”, expresó.

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Asimismo, envió un saludo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al reconocer su impulso por una ciudad donde los derechos se garantizan y el amor también se reconoce.

Como parte del evento, el alcalde se asumió como padrino de las y los recién casados, a quienes entregó una batería de cocina como obsequio para el inicio de esta nueva etapa.

La celebración también incluyó la rifa de 25 refrigeradores, lo que generó entusiasmo entre las parejas, que entre risas aguardaban la suerte.

Además, todas las mujeres que participaron en la boda colectiva recibirán un apoyo económico, medida que busca fortalecer la economía familiar desde el primer día del matrimonio.

Para cerrar la jornada, la consejera jurídica anunció que algunas parejas serán beneficiadas con viajes a Acapulco como regalo de luna de miel.