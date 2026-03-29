Abrirán albercas de deportivos en Semana Santa

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, las albercas de cinco deportivos estarán abiertas al público para uso recreativo durante Semana Santa, anunció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Las albercas habilitadas serán 5 de Mayo, ubicada en Tlatelolco; Antonio Caso en la colonia Morelos; Guelatao en el Centro Histórico; Morelos en Peralvillo y el Deportivo Cuauhtémoc en Buenavista.

Se trata de una opción gratuita para familias que se quedan en la Ciudad de México (CDMX).

El acceso será de 10:00 a 16:00 horas con medidas para garantizar el orden y la seguridad.

“Para ingresar, se solicita traje de baño, gorra y toalla. No estará permitido el acceso con alimentos, mascotas ni envases de vidrio. En el caso de niñas y niños, deberán acudir acompañados de una persona adulta”, informó la alcaldía en un comunicado.

Se contará con supervisión en cada uno de los puntos para mantener condiciones adecuadas de uso y convivencia, agregó.

“La apertura de estos espacios busca ofrecer alternativas cercanas y accesibles para el esparcimiento, especialmente para quienes no salen de la ciudad durante este periodo”, indicó la demarcación.

El acceso será de 10:00 a 16:00 horas Foto: Especial

Con Domingo de Ramos da inicio la representación del viacrucis en Iztapalapa

La Representación 183 del Viacrucis de Iztapalapa arrancó este Domingo de Ramos con una de las escenificaciones más emblemáticas de la Semana Santa en México, marcada este año por su reciente reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Cientos de personas se congregaron desde tempranas horas para presenciar el inicio de esta tradición que, tras más de 180 años de historia, reafirma su relevancia como una de las expresiones religiosas y culturales más significativas del país.

JCS