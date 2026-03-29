Elementos de la PBI atienden y controlan incendio en Centro Comercial de la CDMX

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), seguridad privada y bomberos atendieron un incendio registrado en el centro comercial Patio Santa Fe, ubicado en la avenida Prolongación Paseo de la Reforma, de la colonia Peña Blanca Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los uniformados estaban en servicio en el acceso principal de la plaza comercial cuando, a través de la frecuencia interna de radio, fueron notificados que se suscitaba un incendio en el área de proveedores.

De inmediato y conforme a los protocolos de actuación policial, los efectivos de la PBI, tras localizar el punto donde se originaban las llamas en los contenedores de basura y cartón, por ello con las medidas de seguridad correspondientes solicitaron los servicios de emergencia y acordonaron la zona”, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en una ficha informativa.

De manera solidaria, en coordinación con los trabajadores de seguridad interna del inmueble, participaron en las labores de contención con botellas, garrafones y cubetas con agua, así como con el uso de extintores, lo que permitió limitar la propagación del fuego en tanto arribaron los bomberos y cuerpos de emergencia.

Gracias a la acción coordinada entre la PBI, los ciudadanos y el Heroico Cuerpo de Bomberos, luego de unos minutos la situación quedó bajo control, lo que evitó riesgos mayores y protegió la integridad de los usuarios, transeúntes y el personal en la zona, sin reportar personas lesionadas”, agregó.

El siniestro se presentó en el área de proveedores. Cortesía

fdm