Tercera edición del Carnaval de Carnavales reúne a más de 70 mil asistentes

Las calles del Centro Histórico se llenaron de vida durante la tercera edición del Carnaval de Carnavales, encuentro impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para celebrar la declaratoria de esta expresión cultural como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital.

Con un público de más de 70 mil asistentes, 45 comparsas provenientes de alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Tláhuac y La Magdalena Contreras, así como invitadas de Chiapas, recorrieron desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

Durante el arranque, Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, destacó que este encuentro surge a partir del reconocimiento de los carnavales como patrimonio cultural in material de la Ciudad de México, declaratoria realizada en 2024 que compromete a las autoridades a preservar, fomentar e investigar estas tradiciones vivas.

Las comparsas avanzaron por Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo Foto: Especial

“Si algo compone la riqueza cultural de esta ciudad son justamente sus tradiciones populares, las que vienen de las periferias, las que vienen de los pueblos y barrios originarios, así que ¡Que vivan los carnavales de la Ciudad de México! ¡Que vivan los carnavaleros y carnavaleras de la Ciudad de México! Y que arranque con gusto, fiesta y amor el tercer Carnaval de Carnavales”, celebró.

Por su parte, Manuel Yebra, Huehuenche del pueblo de Santa Isabel Tola y miembro de la Mesa Directiva del Carnaval de Veteranos de Martín Carrera, recordó que durante años estas expresiones fueron invisibilizadas, pese a ser una muestra profunda de autogestión, identidad y orgullo barrial.

“Si el total de organizaciones y carnavaleros se congregaran hoy en un solo punto no habría plaza pública ni avenida grande que pudiera contener tal fuerza de cultura popular. A los carnavaleros reunidos en esta plaza les pido que no olvidemos los motivos por los cuales surgieron nuestros carnavales. Indaguen en su historia, acérquense a los más viejos y siéntanse orgullosos de la indumentaria que portan y bailen como si de ello dependiera el futuro de esta ciudad”, subrayó.

Charros, escaramuzas, chinelos, cochinelos, porquirios, lechones, mojigangas, huehuenche, viudas, diablos, plumas y catrinas, entre otros personajes, tomaron las avenidas al ritmo de bandas de viento.

Sombrillas intervenidas, trajes bordados y piezas de cartonería dieron forma a un paisaje vibrante que reafirma la riqueza cultural de la capital.

Las comparsas avanzaron por Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo, donde el público se sumó al festejo entre aplausos, baile y asombro.

Familias enteras, turistas y transeúntes hicieron pausas para observar, registrar o integrarse al ritmo de la celebración.

La calle dejó de ser un espacio de tránsito para convertirse en un escenario colectivo donde la cultura popular se expresó con libertad. Por unas horas, la ciudad se transformó en una gran fiesta compartida.

Familias enteras, turistas y transeúntes en la CDMX Foto: Especial

JCS