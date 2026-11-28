Dan cobijas y comida caliente para quienes sufren frío en calles de CDMX
Brigadas de la CDMX recorren las calles para entregar cobijas, ropa de abrigo y alimentos calientes, además de brindar atención médica ante el frío.
Ante las bajas temperaturas en la capital, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, sumó 63 mil 600 atenciones a personas en situación de calle mediante brigadas que entregan alimentos calientes, cobijas, ropa de abrigo y kits de invierno, además de servicios médicos y vacunación.
Hasta la fecha se han entregado 21 mil 200 cenas calientes, 21 mil 200 kits de invierno; con gorro, bufanda y guantes, y 21 mil 200 prendas de abrigo, como chamarras y sudaderas. A ello se agregan 300 vacunas contra neumococo, COVID-19 e influenza y mil 300 consultas de medicina, enfermería, salud mental y salud bucal.
En cuatro puntos fijos: Alameda, Plaza de las Conchitas, Plaza de la Soledad y Central de Abasto, 80 servidores públicos de SEBIEN, SEDESA y Protección Civil atienden en promedio a mil 200 personas diarias.
En la alcaldía Cuauhtémoc se desplegaron cuatro rutas con 168 elementos, 32 de SEBIEN y 10 de Protección Civil por brigada, donde se atendió a 321 personas con kits invernales, ropa, cobijas, pan y café caliente.
El despliegue continuará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que concentran 75 por ciento de esa población.
De forma paralela, ante lluvias ligeras persistentes en las 16 alcaldías, la SGIRPC desplegó 100 elementos y atendió dos árboles y cuatro ramas caídas sin lesionados, mientras SEGIAGUA movilizó 182 elementos y 55 equipos para desazolvar encharcamientos en siete puntos, manteniendo estables presas, lagunas y cauces.
Las autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía abrigarse, cuidar a niñas, niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, no usar anafres ni braseros en espacios cerrados y reportar a personas que requieran resguardo ante el frío.