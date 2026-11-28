Ante las bajas temperaturas en la capital, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, sumó 63 mil 600 atenciones a personas en situación de calle mediante brigadas que entregan alimentos calientes, cobijas, ropa de abrigo y kits de invierno, además de servicios médicos y vacunación.

Hasta la fecha se han entregado 21 mil 200 cenas calientes, 21 mil 200 kits de invierno; con gorro, bufanda y guantes, y 21 mil 200 prendas de abrigo, como chamarras y sudaderas. A ello se agregan 300 vacunas contra neumococo, COVID-19 e influenza y mil 300 consultas de medicina, enfermería, salud mental y salud bucal.

Brigadas de la CDMX recorren las calles para entregar cobijas, ropa de abrigo y alimentos calientes Especial

En cuatro puntos fijos: Alameda, Plaza de las Conchitas, Plaza de la Soledad y Central de Abasto, 80 servidores públicos de SEBIEN, SEDESA y Protección Civil atienden en promedio a mil 200 personas diarias.

En la alcaldía Cuauhtémoc se desplegaron cuatro rutas con 168 elementos, 32 de SEBIEN y 10 de Protección Civil por brigada, donde se atendió a 321 personas con kits invernales, ropa, cobijas, pan y café caliente.

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El despliegue continuará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que concentran 75 por ciento de esa población.

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De forma paralela, ante lluvias ligeras persistentes en las 16 alcaldías, la SGIRPC desplegó 100 elementos y atendió dos árboles y cuatro ramas caídas sin lesionados, mientras SEGIAGUA movilizó 182 elementos y 55 equipos para desazolvar encharcamientos en siete puntos, manteniendo estables presas, lagunas y cauces.

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Las autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía abrigarse, cuidar a niñas, niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, no usar anafres ni braseros en espacios cerrados y reportar a personas que requieran resguardo ante el frío.