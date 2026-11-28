Tras hacerse viral un video en el que se ve las condiciones de maltrato animal en el que vivían "lomitos" en un presunto albergue, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) realizó el rescate de 10 caninos.

De acuerdo con la información, ayer por la noche fue autorizado un cateo en el predio ubicado en Azcapotzalco objeto de la investigación, donde se encontraban los animales, durante la intervención fueron rescatados siete machos y tres hembras.

El expediente quedó registrado bajo la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-3 C/D/02208/11-2026, por el delito de actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos.

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En esta nueva investigación aparecen como imputados Louise "N" y su primo Eduardo Daniel "N", quienes decían ser rescatistas de perros y por lo cual pedían donativos de dinero o en especie.

Antecedentes contra activista

Uno de los antecedentes más relevantes contra el albergue se remonta a noviembre de 2018, cuando se inició la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-2 C/D/01729/11-2018 por el delito de maltrato animal, luego de una denuncia relacionada con las condiciones en las que se encontraban los perros bajo su cuidado.

En julio de 2019, la organización Mundo Patitas, encabezada por Norma Huerta, hizo públicos diversos señalamientos contra la fundadora del albergue, conocida como Lula Katsen, a quien identificó como responsable de la agrupación Corazones Callejeros.

La asociación difundió videos en los que presuntamente se escuchaba a Katsen gritar e insultar a los animales. También denunció que los perros permanecían hacinados en jaulas y que eran alimentados principalmente con tortillas.

Mundo Patitas aseguró que había documentado condiciones de crueldad, negligencia e insalubridad en el espacio donde eran resguardados los animales. Incluso señaló que algunos ejemplares habrían muerto y acusó a Katsen de presuntamente desaparecer cuerpos que estaban enterrados en una jardinera.

Los perros permanecen bajo resguardo y reciben atención médico-veterinaria para favorecer su recuperación y bienestar Foto: Especial

La organización también denunció supuestas amenazas con un arma de fuego contra sus integrantes, así como otros presuntos episodios de agresiones. Estos últimos señalamientos fueron difundidos por la asociación y no deben confundirse con hechos acreditados judicialmente.

Vinculación a proceso contra pseudoactivista

Los cuestionamientos contra Katsen tuvieron un antecedente judicial en agosto de 2020, cuando se reportó que un juez la vinculó a proceso por el delito de maltrato animal, después de una investigación iniciada dos años antes.

En aquella intervención fueron asegurados 12 perros mediante una orden de cateo solicitada por la entonces Fiscalía especializada en delitos ambientales, con participación de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La nueva diligencia se desarrolló bajo la intervención de la FIDAMPU, fiscalía especializada que se encuentra bajo el mando de Mitzi León y que tiene entre sus atribuciones investigar delitos ambientales y conductas que afectan la protección urbana, incluido el maltrato animal.

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Como parte de las diligencias, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía CDMX realizó una valoración veterinaria desde el exterior del inmueble, en la que observó animales con bajo peso y signos de descuido.

Aseguramiento de perros

También documentó condiciones de insalubridad, alimentación deficiente, falta de atención veterinaria preventiva y confinamiento en la azotea con riesgo de caída, por lo que el dictamen identificó maltrato animal por omisión y negligencia.

Ante la negativa de acceso al inmueble para realizar una valoración física de los animales, con base en el dictamen veterinario y los informes de la Policía de Investigación (PDI), el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de cateo, que fue ejecutada por agentes de la PDI, en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC y personal de la PAOT.

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Durante la intervención, integrantes de la BVA y la PAOT participaron en el rescate y traslado de los diez perros al Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xólotl, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

En este centro, a cargo de Sedema, los perros permanecen bajo resguardo y reciben atención médico-veterinaria para favorecer su recuperación y bienestar. Una vez que sus condiciones de salud y su situación jurídica lo permitan, podrán incorporarse a la plataforma Amar es Adoptar, con el propósito de encontrarles un hogar definitivo.