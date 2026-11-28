La primera tormenta invernal de la temporada en la Ciudad de México no solo ocasionó bajas temperaturas y fuertes lluvias en la capital, que dejaron bancos de niebla e inundaciones en diversas alcaldías, también dejó imágenes dignas de postal en zonas como el Ajusco y el Desierto de los Leones.

En el caso de Santo Tomás Ajusco, el albergue alpino, espacio que fue objeto de una remodelación profunda, se pintó de blanco, la nieve se apoderó de las principales zonas de este punto ubicado en el corazón del Área Natural Protegida.

Foto: Especial

Esto no pasó desapercibido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien compartió en sus redes sociales imágenes del Desierto de los Leones, donde los árboles estaban cubiertos de nieve fina, al igual que la vegetación a su alrededor.

También se reportaron bancos de niebla en distintos puntos de la Ciudad de México. Les pido que se abriguen bien y conduzcan con precaución si hay niebla, además de respetar los cierres de acceso. Los invito a mantenerse al tanto de los avisos de Protección Civil", indicó la mandataria capitalina.

Se activó la alerta Naranja para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, ya que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Foto: Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que en la zona de Belvedere Ajusco se registraron temperaturas mínimas de 3.7 grados Celsius.

Cabe señalar que también se activó la alerta Naranja para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan para la noche de este sábado y madrugada del domingo, ya que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados.