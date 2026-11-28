La Primera Tormenta Invernal de la Temporada originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero; lluvias intensas en Oaxaca y Puebla; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos; fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se mantendrá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país, así como probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas, superiores a los dos mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Las entidades afectadas serán Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Por su parte, la masa de aire ártico que impulsó al Frente Frío número 8, dejará de afectar a la República Mexicana; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora durante la mañana en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

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Mientras que un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias y chubascos en Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Así los paisajes en el Edomex Especial

El SMN destacó que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en regiones altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Además de temperaturas mínimas de 0 a 5 grados con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.