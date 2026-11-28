La primera tormenta invernal de la temporada llegó con todo y regaló paisajes poco habituales a los habitantes y visitantes de varios municipios del Estado de México. Árboles, vehículos, caminos y montañas comenzaron a cubrirse de blanco desde la noche del viernes y durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre.

Así los paisajes en el Edomex Especial

Entre los primeros municipios donde se registró caída de nieve se encuentran Jilotzingo, Isidro Fabela y Jocotitlán. En comunidades como Santa María Mazatla y Endegüido, los habitantes compartieron imágenes de los paisajes nevados.

El Nevado de Toluca tampoco fue la excepción, mientras que, en comunidades cercanas, como Raíces y Loma Alta, así como en la zona de La Marquesa, se reportó caída de aguanieve.

Casas y caminos con nieve en Edomex Especial

Pero, si tenías pensado aprovechar el fin de semana para visitar el Nevado de Toluca y disfrutar de los paisajes cubiertos de nieve, debes saber que el acceso al Xinantécatl continúa cerrado hasta nuevo aviso, por lo que no está permitido subir al cráter ni visitar las lagunas del Sol y de la Luna.

Nieve en CDMX

El fenómeno también alcanzó las partes altas de la Ciudad de México, particularmente la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Aunque para muchos resulta tentador salir en busca de la nieve, las condiciones del tiempo no son las mejores para aventurarse por caminos montañosos, debido a la acumulación de hielo, los bancos de neblina, el pavimento resbaladizo y el riesgo de caída de árboles, reportaron autoridades.

En las regiones montañosas donde cayó nieve, el frío ha sido intenso, con temperaturas cercanas al punto de congelación y mínimas que podrían alcanzar los cinco grados bajo cero. Si aun así piensas salir lleva ropa térmica, guantes, gorro y botas impermeables.