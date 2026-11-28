La Comisión Nacional del Agua (Conagua) repara una fuga en un ramal de 1.21 metros de diámetro en el cruce de calle Langosta y avenida La Turba, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac, con una duración estimada de 72 horas, informó el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Para bajar la aportación de agua hacia el acueducto y facilitar las maniobras hasta su conclusión, la Segiagua suspendió de manera temporal la operación de los pozos Tecomitl 5 y 6, así como Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3 Profundo.

Esta medida provocará una disminución en el suministro de agua potable en la zona suroriente de la alcaldía Iztapalapa durante el tiempo que permanezcan detenidas dichas fuentes de abastecimiento.

De forma paralela, la dependencia capitalina movilizó equipos hidroneumáticos y de bombeo de emergencia para apoyar en las labores de desalojo del agua acumulada en las inmediaciones de la reparación.

Para mitigar el impacto entre los habitantes, la Segiagua pondrá en marcha un operativo especial de suministro mediante pipas de agua potable gratuitas en la zona afectada.

Las unidades de reparto podrán solicitarse a través de la Línea H2O, marcando al *426, mientras concluyen los trabajos de reparación en el acueducto operado por la Conagua.