Activan Alerta Naranja en las 16 alcaldías de CDMX por lluvias
No cruces calles o avenidas con encharcamientos ni corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas, además evita refugiarte bajo árboles.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante todo el sábado y la madrugada del domingo 29 de noviembre.
En ese sentido, se pronostican precipitaciones acumuladas de entre 30 y 49 milímetros, capaces de generar encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
El aviso abarca Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
La medida se suma al despliegue operativo que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, mantiene ante el descenso de temperaturas y las precipitaciones persistentes en la capital.
Las autoridades llaman a la población a no cruzar calles o avenidas con encharcamientos ni corrientes de agua, caminar sobre puentes y banquetas, evitar refugiarse bajo árboles y esperar a que disminuya la lluvia cuando sea posible.
Asimismo, se pide ayudar a resguardar a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de evitar cambios bruscos de temperatura y el uso de anafres o braseros en espacios cerrados.