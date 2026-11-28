La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante todo el sábado y la madrugada del domingo 29 de noviembre.

En ese sentido, se pronostican precipitaciones acumuladas de entre 30 y 49 milímetros, capaces de generar encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

El aviso abarca Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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La medida se suma al despliegue operativo que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, mantiene ante el descenso de temperaturas y las precipitaciones persistentes en la capital.

Las autoridades llaman a la población a no cruzar calles o avenidas con encharcamientos ni corrientes de agua, caminar sobre puentes y banquetas, evitar refugiarse bajo árboles y esperar a que disminuya la lluvia cuando sea posible.

Asimismo, se pide ayudar a resguardar a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de evitar cambios bruscos de temperatura y el uso de anafres o braseros en espacios cerrados.