Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres de 42 y 50 años por su probable relación con el despojo de una vivienda en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

El arresto ocurrió tras un llamado al cuadrante por un intento de invasión en el cruce de León Cavallo y Wagner. Los implicados aseguraron que el dueño les había vendido la casa, pero un hombre de 36 años, identificado como propietario, reportó mediante cámaras de vigilancia que ingresaron a su domicilio y negó haber realizado venta alguna.

Durante la revisión preventiva, los uniformados aseguraron tres desarmadores de cruz, un juego de llaves y un folder con documentos. Ambos sujetos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

El cruce de información reveló que el detenido de 50 años registra dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, en 2021 y 2023, un antecedente que refuerza las indagatorias sobre el caso.