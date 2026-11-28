La magia de la Navidad llegará este sábado 28 de noviembre a Paseo de la Reforma, donde enormes globos, personajes infantiles y carros alegóricos llenarán de color una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México con el tradicional desfile Bolo Fest 2026, a pesar del intenso frío y la lluvia que se espera.

Si tienes pensado acudir con toda la familia deberás sacar del clóset tus abrigos más calientitos, gorros y bufandas, pues se espera que durante el desfile el termómetro no alcance siquiera los 10 grados, debido a los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada.

Bolo Fest 2026 Especial

El espectáculo comenzará a las 15:00 horas, por lo que también será conveniente llevar un impermeable ante la posibilidad de lluvias y evitar que los pequeños permanezcan demasiado tiempo con la ropa húmeda.

Más de 2 mil policías vigilarán el Bolo Fest 2026

Para que las familias puedan disfrutar del desfile navideño, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo en el que participarán 2 mil 221 policías, apoyados por 74 unidades, 36 motocicletas, cinco grúas y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Bolo Fest en CDMX.

La vigilancia también se realizará desde las alturas, pues un helicóptero de los Cóndores sobrevolará la zona durante el evento.

¿Cuál será la ruta del desfile navideño?

La fiesta arrancará en el Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma, pasando por la Glorieta del Ahuehuete, el Monumento a Cuitláhuac y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, hasta llegar al Monumento a la Revolución.

Bolo Fest en CDMX.

Como cada año, el paso del contingente obligará a realizar cortes a la circulación, por lo que, si no tienes pensado acudir al desfile, lo mejor será evitar la zona y buscar otras rutas para llegar a tu destino.

Alternativas viales por el Bolo Fest 2026

La SSC recomienda a los automovilistas utilizar las siguientes vialidades:

- Circuito Interior.

- Eje 1 Norte.

- Avenida Chapultepec.

- Doctor Río de la Loza.

- Eje Central Lázaro Cárdenas.

- Avenida Arcos de Belén.