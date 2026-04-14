Brote continúa, pero emergencia por sarampión ya pasó: Brugada

La jefa de Gobierno Clara Brugada afirmó que en la ciudad de México la emergencia por sarampión “ya pasó”; sin embargo, reconoció que “el brote” aún no está controlado y llamó a los capitalinos a no bajar la guardia.

La mandataria dio a conocer que se registran al día entre seis y ocho nuevos contagios. En conferencia de prensa, Brugada Molina destacó que la campaña de vacunación “territorial” contra el sarampión tiene un avance de 67 por ciento de la población objetivo, que son personas de 0 a 49 años de edad.

Se ha vacunado a más del 60 por ciento de la población de la Ciudad de México; 67 por ciento para ser exactos, aun así tenemos todavía contagios de sarampión en la ciudad; al día, entre 6 y 8 contagios, no debemos de bajar la guardia”, expresó.

Acompañada de autoridades de salud locales y federales, la jefa de Gobierno enfatizó que la campaña de inmunización contra el virus continuará.

Además de los puestos fijos, tenemos la estrategia de territorialización en la ciudad. Cuando vemos que se dan casos en una colonia, se hace un barrido y se vacuna y se atienden los casos”, detalló.

Prevención ante el Mundial

Asimismo, insistió en que, la medida servirá para evitar una emergencia durante el Mundial y reiteró que se solicitará a los turistas y aficionados que visitarán la ciudad durante la justa mundialista se vacunen contra el sarampión. Además de que se mantendrá la estrategia de vacunación durante la justa deportiva, que inicia el 11 de junio.

Se trabaja en esta estrategia de solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que pueda comunicar a todas las embajadas y se emitan los comunicados necesarios de que los que acudan al Mundial, de todas partes del mundo, puedan aplicarse la vacuna”, precisó.

Casos se concentran en personas de 25 a 39 años

La secretaria de Salud, Nadine Gasman explicó que se ofrecerá la aplicación de la vacuna a los visitantes en los módulos itinerantes que mantendrá el gobierno.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

“Para que se puedan vacunar los visitantes, a los que vengan al Mundial y no se hayan vacunado, que estén en este grupo de edad, de o a 49 años”, precisó.

A la fecha la ciudad reporta 806 contagios de sarampión acumulados; 63 de ellos han requerido hospitalización. Además, se mantiene la cifra de fallecimientos confirmados en dos.

Del total de los casos, 111 son residentes del Estado de México.

La mayor cantidad de contagios confirmados corresponde a personas entre 25 y 39 años y 69 por ciento de los casos no tenían antecedente vacunal”, precisó Gassman Zylberman.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

La Jefa de Gobierno reconoció que atender el brote de sarampión ha sido el mayor desafío de salud enfrentado en su gestión, aprovechó para felicitar la labor de los subsistemas de la Secretaría de Salud Federal, al IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE y a la dependencia de Salud Pública de la capital.

En salud pública llegar tarde cuesta caro, pero actuar a tiempo, como se hizo acá, salva vidas, eso fue lo que hicimos, no esperamos a tener una cantidad enorme de sarampión, sino empezamos a los dos casos, concluimos el 2025 con una cantidad muy pequeña de casos de sarampión”, concluyó.

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