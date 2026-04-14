Gobierno capitalino asegura que Reforma está libre de ambulantes

Autoridades del gobierno de la Ciudad de México aseguraron que el Paseo de la Reforma se mantiene libre de comercio ambulante desde julio del año pasado, por lo que se acusó de una “campaña” para difundir que la ocupación es persiste.

En conferencia de prensa, encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que dicha vialidad fue la primera en ser recuperada, en julio del año pasado, como parte del programa de reordenamiento del comercio en vía pública.

Reforma fue la primera avenida que recuperamos. Para el mes de julio ya estaba libre”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que durante Semana Santa “se registró un repunte temporal de vendedores”, particularmente el Jueves y Viernes Santo, cuando comerciantes se instalaron sobre la avenida.

Ocurrió el jueves, que se desbordó, el viernes todavía hubo algo de comercio, pero a partir del sábado se logró controlar el tema”.

A pesar de ello, Cravioto Romero insistió en que la situación fue atendida de inmediato y actualmente la vialidad se encuentra despejada. Y recalcó que, “la derecha, en contra el movimiento de transformación” echó a andar una campaña por el tema.

Hay toda una campañita, diciendo que está saturado de comercio, e insisto, no es verdad; sacaron fotos del Jueves Santo, cuando sí hubo rebase de comerciantes, diciendo ‘así está’, lo cual no era verdad”, insistió el secretario de Gobierno.

la Jefa de Gobierno consideró que hacia fnales de año se podrá tener completamente recuperado el Centro Histórico Rogelio Morales Ponce

Reforma está libre de comercio desde el año pasado. Si en algún momento llegan ‘toreros’, se atiende de inmediato, pero sí parece que están buscando la imagen para decir que hay mucho comercio”, dijo.

La jefa de Gobierno pidió el apoyo a los medios para que se reporte esta actividad, al tiempo que informó que avanza el programa de reordenamiento en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde, aseguró que hasta ahora se han liberado 26 calles de comercio ambulante.

Rogelio Morales Ponce

Ello ha permitido la recuperación “de alrededor de seis mil espacios, que anteriormente estaban ocupados por vendedores informales”, así que se prevé ampliar la cifra en los próximos meses.

Para finales de abril vamos a lograr otro tanto más y hacia finales de año queremos tener completamente recuperado el Centro Histórico”, concluyó Clara Brugada.

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