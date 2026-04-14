Edomex será sede del partido de despedida del Tri rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 

En un hecho histórico, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunciaron que el Estado de México será la sede del último partido de preparación de la Selección Nacional antes de su camino a la Copa Mundial FIFA 2026.

El encuentro, que disputará la Selección Mexicana contra Serbia, se jugará el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, lo que busca posicionar a la entidad como protagonista del fútbol internacional.

Mikel Arriola Peñalosa, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, destacó que el partido en Toluca será el “colofón de la preparación” y subrayó que el Mundial de 2026 proyectará a México ante más de 6 billones de espectadores en todo el mundo, uniendo a Norteamérica, una de las regiones más poderosas del mundo.

La Gobernadora agradeció a la FMF por la firma del Convenio y presentó la estrategia integral “Estadio de México. Destino Futbolero”, un plan de obras y acciones permanentes en movilidad, infraestructura, seguridad, turismo y desarrollo social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal impulsa la reconstrucción y modernización de vialidades clave como Periférico Norte, la carretera Toluca-Tenango, el Macrolibramiento y la Vialidad Mexiquense. Estas obras buscan fortalecer la conectividad, incluyendo el enlace con el Aeropuerto AIFA. El plan también incluye obras en mercados, plazas públicas, parques y espacios deportivos en los 125 municipios.

La Gobernadora Delfina destacó que el programa “Estadio de México. Destino Futbolero” representa un impulso significativo para la economía local, esperando incrementar la actividad en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio, además de generar empleos en logística y servicios.

De manera complementaria, se desplegarán actividades culturales, turísticas y comunitarias, como fan zones en Pueblos Mágicos, ferias, mercados y eventos deportivos, acercando la experiencia mundialista a miles de familias en todo el territorio mexiquense.

En materia de seguridad, detallaron que se implementarán operativos especiales y herramientas tecnológicas como reconocimiento facial, ampliación del sistema de videovigilancia y monitoreo en rutas estratégicas, para garantizar una experiencia segura a los visitantes.

Además, la Gobernadora declaró al Estado de México como “Capital Mundial del Bienestar Animal”, reforzando acciones como el programa “La Mejor Jugada es Adoptar”, en colaboración con el Club Deportivo Toluca, para promover la adopción y protección de los seres sintientes.

El Gobierno del Estado de México señaló que aprovechará la presencia del fútbol para motivar a niños, jóvenes y familias a practicar más deporte y a participar en las actividades del Mundialito Social impulsado por la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsa el Mundialito Escolar, que ya ha reunido a más de 200 mil participantes.