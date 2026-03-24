Sarampión: la vacunación no está siendo suficiente

La Organización Panamericana de la Salud anunció a inicios del mes de marzo: “que la revisión del estado de eliminación del sarampión en Estados Unidos y México se realizará en noviembre de 2026, durante la reunión anual ordinaria de la Comisión Regional de Monitoreo y Re-verificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita”. En el caso de los Estados Unidos y México, el periodo de análisis para considerar el posible restablecimiento de la transmisión endémica del sarampión corresponde a un año desde el inicio de los brotes reportados”.

Ante ese anuncio, y sobre todo, por la gravedad del brote que se registra en México, es importante dar seguimiento a las cifras relativas a los contagios que, a pesar de la campaña de vacunación que inició la Secretaría de Salud, continúan creciendo exponencialmente.

Los datos

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la semana 9 de 2026, es decir, del 1 al 7 de marzo, la que coincide con el anuncio mencionado de la OPS, se tenía la confirmación de 17,041 casos de Enfermedad Febril Exantemática, es decir, por Sarampión, cifra que contrasta de forma notable con los 330 casos reportados al inicio del brote epidémico dados a conocer por la Secretaría. Del total de casos registrados en 2026, 8,844 son de hombres y 8,197 de mujeres.

Hasta la semana mencionada, Jalisco sigue siendo la entidad con la mayor cantidad de personas reportadas con Sarampión. Lamentablemente, el Boletín Epidemiológico no proporciona información desagregada por edad. Así, en Jalisco se reportan 6,571 casos; en segundo lugar, se encuentra Chiapas, con 1,740 casos; y en tercer sitio la Ciudad de México, con 1,444. Los otros estados con un elevado número de casos son: Estado de México, con 782; Nuevo León, con 710; Sinaloa tiene 428; Michoacán, 400; Puebla, 397; Veracruz, 395; Tabasco, 392; Baja California, 380; Durango, 378; y Sonora, 362. Como se observa, son entidades con números superiores a los registrados en todo el país en el mismo periodo de 2025.

Hasta ahora, las entidades con menor número de casos reportados son: Oaxaca, con 88; Tamaulipas, con 81; San Luis Potosí, con 76; Zacatecas con 65; Baja California Sur con 54 y Campeche con 31.

La Varicela

Otra de las infecciones virales sumamente comunes en la infancia es la Varicela. Se trata, según la OMS de: “una enfermedad sumamente contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster (VVZ)”. El tema es relevante pues hay una relación directa entre la varicela y el padecimiento del Hérpes Zóster. En efecto, según la OMS: “Una vez resuelta la varicela, el virus permanece inactivo en las células nerviosas. El herpes zóster sobreviene cuando el virus inactivo se reactiva, con frecuencia en etapas posteriores de la vida”.

Por esta razón es importante decir que en la semana que se analiza, se habían confirmado 6,026 casos de varicela en hombres y 5,656 casos en mujeres, lo que da un total de 11,682 personas infectadas, cifra 16.5% superior a los 10,027 casos reportados hasta la misma semana del año 2025. Las entidades con mayor número de contagios son: Estado de México, con 1,450; Jalisco, 1,053; Ciudad de México, 830; Nuevo León, 705; Veracruz, 612; Baja California, 538; Guanajuato, 535 y Tamaulipas, 505.