Partido Verde de CDMX se prepara para ir solo en elecciones 2027

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma, expresó que en la Ciudad de México “nosotros nos estamos preparando para ir solos en la contienda en 2027”, no en alianza con Morena como lo hicieron en las elecciones pasadas.

Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación. Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la ciudad”, comentó sobre ese partido a nivel local, el cual preside Héctor Díaz-Polanco.

“Y pongo un ejemplo un poquito pintoresco: no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo. Entonces no he tenido el noviazgo, no conozco a mi novia o a mi novio. Es difícil, lo que sí puedo asegurar es que el partido aquí en la ciudad y en muchas partes de la República está más fuerte que nunca”, dijo el diputado en conferencia en el congreso local.

Expuso que se están preparando para contender solos en el 2027 “porque no podemos estar esperando en una antesala, tenemos que darle cara a quienes creyeron en nosotros, a quienes les debemos y puedo asegurar que va a ser una gran elección en el Partido Verde de la ciudad”, por lo que se mostró confiado en que los diputados de su bancada se podrán reelegir.

Sesma habló del tema en la conferencia, cuando se le preguntó si en la Ciudad de México el PVEM seguiría el ejemplo de ese partido en San Luis Potosí, donde se anunció que irán solos a la elección por la gubernatura en 2027.

Y aclaró que en contraste con la nula relación que tienen con el partido Morena en la capital, mantiene una “excelente relación con Xóchitl Bravo”, coordinadora de la bancada de ese partido en el congreso local.

Sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, comentó “puedo decir que tenemos una alianza con el poder federal, con la presidenta hasta el 2030”.

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