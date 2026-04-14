Brugada garantiza Fan Fest en Miguel Hidalgo, pese a negativa de alcalde

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el Fan Fest previsto en la alcaldía Miguel Hidalgo se llevará a cabo, aun si el alcalde Mauricio Tabe no participa, adelantó que su administración asumirá la organización en espacios “que están bajo control del gobierno capitalino”.

A ningún alcalde se le está pidiendo que haga nada más allá de lo que es su obligación, aunque el alcalde de Miguel Hidalgo no quiera cumplir con su obligación, que es ofrecer servicios, el Gobierno de la Ciudad llevará a cabo el festival futbolero”, afirmó.

Brugada Molina subrayó que este tipo de eventos forman parte de las acciones públicas vinculadas a la promoción del deporte y la convivencia social rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Va a ser en un área que controla la Ciudad de México y vamos a garantizar que funcione bien”, sostuvo.

Las declaraciones se dan luego de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó la semana pasada que su administración no cuenta con capacidad operativa ni financiera para atender eventos masivos, sin afectar los servicios básicos en la demarcación.

Planteó que, en caso de realizarse el Fan Fest, la responsabilidad debería recaer en el Gobierno de la Ciudad o en instancias federales. Esta postura fue respaldada ayer lunes por la bancada del PAN en el Congreso capitalino.

Frente a ello, Brugada rechazó que exista falta de recursos en la alcaldía y aseguró que el presupuesto de Miguel Hidalgo ha tenido incrementos significativos.

Ha habido incremento en los presupuestos de las alcaldías; son más de 480 millones de pesos que se han incrementado a Miguel Hidalgo entre 2025 y 2026, que deben estar destinados al bacheo, la pavimentación, iluminación, así que recursos hay para atender”, puntualizó.

Además, destacó que su administración ha intervenido espacios públicos en la demarcación, con la rehabilitación de al menos 11 canchas de fútbol.

“Los festivales futboleros y el mejoramiento de las canchas forman parte de las tareas que tenemos que hacer en cada uno de los territorios de la ciudad”, dijo.

Insistió en que las alcaldías no están siendo obligadas a asumir responsabilidades adicionales por la organización del Mundial.

A nadie se le está obligando a hacer más de lo que es su responsabilidad. Cada quien debe cumplir con su obligación, porque no se le está pidiendo nada más”, concluyó.

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