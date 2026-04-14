Detienen a colombiana relacionada con asalto cometido en Azcapotzalco

Elementos policiacos cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer de nacionalidad colombiana, señalada de robo agravado, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La detención se realizó en el cruce de las avenidas Monterrey y Chapultepec, en la colonia Roma, como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo en coordinación con personal ministerial.

De acuerdo con las indagatorias, la mujer de 41 años, estaría relacionada con un asalto ocurrido el 16 de febrero en la alcaldía Azcapotzalco, donde, junto con otro sujeto, despojó a una persona de sus pertenencias y posteriormente huyó a bordo de un vehículo.

Tras su identificación, los oficiales la interceptaron y le informaron sobre la orden judicial en su contra, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente y trasladada a un centro penitenciario en la alcaldía Iztapalapa, donde se definirá su situación jurídica.

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