Acusado del feminicidio de Edith seguirá en prisión; lo vinculan a proceso

Juan Jesús "N", quien es el presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, fue vinculado a proceso tras la audiencia que se realizó este miércoles en los juzgados penales de Dr. Lavista 114 del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El juez también estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria, así como la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Reproducir Video Edith Guadalupe a bordo de una motocicleta que la llevó a la cita

Previo a la vinculación, familiares del detenido realizaron una protesta a unos metros de los juzgados, para exigir que el proceso se llevara conforme a lo que marca la ley y se garantizara justicia, tanto para Edith Guadalupe, como para Juan Jesús.

La decisión del juez se tomó tras las pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), hace unos días la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que se estableció que la agresión en contra de la joven tuvo lugar en la caseta de vigilancia, al parecer con un desarmador, ya que ahí se encontraron restos de sangre.

Tras la vinculación, el abogado del acusado y un perito contratado por la familia declararon que una vez que se cumplan con el tiempo de la investigación complementaria se aportarán elementos que puedan demostrar la inocencia de Juan Jesús, quien tenía pocos meses de trabajar en el inmueble localizado en la alcaldía Benito Juárez.

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