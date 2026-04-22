Fiscalía investigará causa del incendio que arrasó puestos semifijos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) iniciará la investigación correspondiente para “determinar las causas” del incendio que consumió cerca de cien puestos semifijos, que alcanzó cuatro edificios de la colonia Centro, adelantó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Se revisará el tipo de material que se almacena en los inmuebles que fueron alcanzados por las llamas, que iniciaron a pie de banqueta en la zona de puestos donde se comercializaban productos para fiestas, en el cruce de Rosario y Juan Cuamatzin, a un costado del Mercado de Sonora, detalló.

Las labores se prolongaron por más de 14 horas, iniciaron antes de las 10 de la noche del martes y hasta las 12:30 horas de este miércoles los cuerpos de emergencia, liderados por los Bomberos, continuaban con los trabajos de enfriamiento y de remoción de escombros.

Foto: Especial

Clara Brugada confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas.

Únicamente se tuvo daño en puestos fijos y semifijos, no tuvimos viviendas afectadas afortunadamente. Fueron comercios, locales, en fin, que estaremos posteriormente revisando”, afirmó.

Para evitar afectaciones mayores, desde la primera hora de la conflagración, Protección Civil evacuó a unas 200 personas de edificios aledaños.

Tuvimos 72 puestos semifijos dañados y 25 locales comerciales. Toda la noche estuvieron trabajando los servicios de emergencia. La fiscalía hará, después de que pase un poquito y se vaya enfriando el lugar, las investigaciones y estaremos también informando al respecto”, expresó Brugada, en una conferencia de prensa.

Insistió en que se “revisará qué fue lo que sucedió y qué tipo de material se tiene en bodegas en estas zonas”, enfatizó.

También agradeció al Heroico Cuerpo de Bomberos y al equipo de Protección Civil, así como a todas las alcaldías que mandaron pipas de agua para contener las llamas.

Agradecer a todas las áreas de emergencia del Gobierno de la ciudad. Estuvieron Segiagua, Secretaría de Gobierno, en fin, apoyando a contener este incendio”, concluyó.

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