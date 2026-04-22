Polanco CDMX se llenará de flores; aquí las fechas y actividades

La edición 2026 del Festival de Flores y Jardines (FYJA) en la zona de Polanco en la Ciudad de México arrancará el 30 de abril y durará hasta el 3 de mayo, anunciaron en conferencia su directora, Patricia Elías Calles y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Habrá exposiciones de jardines, arcos florales monumentales e intervenciones en fachadas.

Espacios públicos y avenidas

El festival abarcará espacios públicos y vialidades como Parque América, Parque Lincoln, Avenida Presidente Masaryk, Polanquito, Galería Torre del Reloj y Teatro Ángela Peralta.

Flores en Polanco Especial

También habrá pláticas, conversatorios, y talleres con la participación de invitados especiales como la paisajista francesa, Céline Baumann, y el arquitecto mexicano, Javier Senosiain.

Miles de personas han disfrutado del FYJA

El FYJA es una plataforma cultural dedicada a explorar la relación entre la naturaleza, el diseño y el espacio público.

Inició en 2016 y, cada año, ha sido recorrido por miles de personas.

El eje curatorial de la edición 2026 es el Jardín Mexicano.

El programa completo se puede consultar en fyja.mx

*bb