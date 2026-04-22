Edomex prohíbe la venta de perros y gatos; van por sanciones más severas

El Congreso del Estado de México aprobó una nueva ley que prohíbe la venta de animales en la vía pública y faculta a las autoridades estatales y municipales para asegurar a los ejemplares y aplicar las sanciones correspondientes.

Es decir, que se acabaron las imágenes de cachorros en venta en banquetas, tianguis o cruceros, mediante la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.

Esta nueva legislación tiene el objetivo de frenar una práctica extendida, en la que las ventas se dan sin condiciones mínimas de salud, trazabilidad o bienestar.

En espacios en los que perros, gatos y otras especies son expuestos al sol, al ruido, al hacinamiento o a enfermedades, además de que la comercialización informal dificulta saber su origen, estado clínico y destino posterior.

La ley fija una sanción concreta, pues la venta de animales en vía pública se castigará con multa de cien a ciento cincuenta UMAs.

Y se envía una señal hacia un mercado que durante años se movió en la informalidad: la compraventa de animales deberá sujetarse a autorizaciones, certificados y condiciones que acrediten bienestar, en lugar de quedar librada a la improvisación o al lucro fácil.

Estas disposiciones forman parte de la iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez para fortalecer la protección de los animales en el Estado de México, en un contexto en el que los casos de abuso, abandono y maltrato han generado indignación en semanas recientes.

El mensaje de fondo es que estas conductas ya no deberán verse como faltas menores ni quedar sin consecuencia, sino enfrentarse con reglas más claras y sanciones previstas en la ley.