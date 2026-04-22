HOY se espera caos vial en CDMX por 3 marchas y 14 manifestaciones

La agenda de movilizaciones de este miércoles 22 de abril dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señala que habrá al menos 3 marchas y 14 manifestaciones en importantes avenidas y zonas de la capital del país.

Aquí te damos alternativas viales para que no quedes atrapado en el caos vial.

MARCHAS

Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE (Sutissste) y la Organización Bross

Protesta afuera de oficinas del Issste

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Monumento a la Revolución.

RUMBO A:

* Dirección General del ISSSTE en Jesús García Corona # 140 Colonia Buenavista alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

* Senado de la República.

Usa Circuito Interior o Eje 1 Norte para rodear; también puedes ir por Insurgentes Norte y Flores Magón.

MOTIVO: Se manifiestan en contra de la discriminación y la negativa de Inclusión, por parte del director del ISSSTE, Marti Batres Guadarrama, así mismo por la defensa de la libertad sindical y la Inclusión laboral.

ASAMBLEA DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Estación Zapata, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Universidad y Municipio Libre Colonia Santa Cruz Atoyac alcaldía Benito Juárez CDMX.

RUMBO A: Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana San Lorenzo # 712 Colonia Del Valle Sur alcaldía Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Exigen una respuesta a la documentación que se ingresó con fecha 16 de diciembre de 2025, con respecto al cumplimiento de criterios de sustentabilidad que establece la Norma General de Ordenación Número 26, en la cual se incentiva la vivienda sustentable de interés social y popular.

Opciones viales. Usa División del Norte o Eje 7 Sur como rutas paralelas; también puedes apoyarte en Av. Coyoacán o Insurgentes Sur.

FEDERACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

HORA: 10:00 hrs

LUGAR: Monumento a la Revolución.

RUMBO A:

* Secretaría de Gobernación.

* Poder Judicial de la Federación

* Suprema Corte de Justicia de la Nación.

pensionados

* Palacio Nacional.

MOTIVO: En contra de la aplicación de la modificación con efectos negativos a las pensiones jubilatorias de los distintos sectores que forman las paraestatales en México.

Usa Circuito Interior, Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier como alternativas; también Eje 1 Norte y Eje Central te ayudan a rodear.

MANIFESTACIONES

Patitas Felices, A.C.

LUGAR: Parque Jesús Reyes Heroles en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur Colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc

MOTIVO: Exigen justicia para todos los animales rescatados y que no sean devueltos a sus maltratadores, procesos de adopción responsable y su aplicación sin simulaciones.

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

FRENTE NACIONAL POR LAS 40 HORAS.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión # 66 Colonia El Parque alcaldía Venustiano Carranza CDMX.

MOTIVO: Llevarán a cabo un mitin en contra de las jornadas laborales de 12 horas, del abaratamiento del trabajo de los mexicanos; así mismo exigen que se otorguen 2 días de descanso a la semana.

ASAMBLEA GENERAL PERMANENTE DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO.

HORA: 10:30 hrs.

LUGAR: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos # 323 Colonia San Juan Moyotepec alcaldía Xochimilco CDMX.

MOTIVO: Rueda de prensa para informar sobre la violencia ejercida en el contexto de la imposición del Plan Integral Hídrico en San Gregorio Atlapulco y la problemática ambiental que afecta la zona cerril y chinampera.

COLECTIVO ESTUDIANTIL DISIDENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNAM

HORA: 14:00 hrs.

LUGAR: Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Investigación Científica, Ciudad Universitaria alcaldía Coyoacán CDMX.

MOTIVO: Se manifestarán en contra de las deficiencias de movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de las carencias de infraestructura tecnológica en las instalaciones de la Facultad de Ciencias.

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en Xicoténcatl # 126 Colonia Del Carmen alcaldía Coyoacán CDMX.

MOTIVO: Reunión para organizar el plan de acción, a fin de promover la causa palestina y buscar la ruptura de relaciones académicas, económicas y de todo tipo con Israel, para dar fin al apartheid; así como el rechazo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Hora: 12:00

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque

Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez

Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Recaudación de juguetes para infancias en situación vulnerable, en el marco de la celebración del “Día del Niño y la Niña”

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente)

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc

COMUNIDAD ORGANIZADA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 6 “MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL”

Hora: 14:00

Lugar: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 “Miguel Othón de Mendizabal”

Calle 4 y Av. Jardín, Col. Del Gas, alcaldía Azcapotzalco

Demanda: Asamblea para organizar el plan de acción a seguir, a fin de denunciar el desvío de recursos, la falta de becas e insumos y diversas problemáticas que se presentan dentro de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional

Observaciones: No se descarta realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la escuela y la posible afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

MOVIMIENTO “ARTE DE PROTESTA”

Hora: 10:00

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”

Calzada del Hueso No. 729, Col. Ex. Hacienda de Coapa, alcaldía Tlalpan

Demanda: Conversatorio “Estadios que brillan, barrios que desaparecen: urbanismo del espectáculo y geografías del despojo en el mundial 2026”

Observaciones: No se descarta la presencia en el evento de organizaciones sociales y comités estudiantiles

OLLITA COMUNITARIA AUTOGESTIVA

Coyoacán

Hora: 10:00

Lugar: Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Demanda: Realizarán un evento artístico cultural para celebrar su primer aniversario luchando por comedores subsidiados y una alimentación digna dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México

LENCHAS KIKIBALL

Hora: 19:00

Lugar: Centro Cultural España

República de Guatemala No. 18, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: En el marco de la “Semana de Visibilidad Lésbica”, presentarán el conversatorio “¿Dónde quedaron las lenchitudes en este mundial?”

Observaciones: No se descarta la presencia en el evento de otras organizaciones de la comunidad lésbica

AGRUPACIÓN NUESTRA CLASE

Gustavo A. Madero

Hora: 16:00

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuautepec

Av. La Corona No. 320, Col. Loma la Palma, alcaldía Gustavo A. Madero

Demanda: Charla “¡De la fábrica a la educación!”, en la que se discutirá sobre la unidad del sector educativo, las pensiones dignas para la clase trabajadora y la aplicación de las afores

Observaciones: Se prevé la presencia en el evento de docentes universitarios e independientes

COLECTIVO “LLEGÓ LA HORA DE LOS PUEBLOS”

Hora: 16:00

Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Conversatorio “A 30 años de los acuerdos de San Andrés, el desacato del Gobierno”, en el que se contará con la participación del Congreso Nacional Indígena

Observaciones: No se descarta acudan al evento otros colectivos indígenas y zapatistas.

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