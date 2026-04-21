Incendio consume puestos semifijos en la zona de la Merced

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) informó que en la calle Adolfo Gurrión en la zona de la Merced, en la Colonia Centro, un incendio consume puestos semifijos.

“Informo que estamos en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, para atender un incendio que involucra puestos semifijos. Continúo informando. @ClaraBrugadaM”, señaló en su cuenta de X.

En la zona ya laboran los Bomberos de la CDMX.

Se encuentra cerrado Fray Servando, así como Congreso de la Unión por la emergencia.

También se escuchan explosiones y las llamas de aproximadamente siete metros de altura queman los cables de luz y afectan a edificios aledaños a los puestos.