Anuncian construcción de 4 mil 500 viviendas en Centro Histórico de CDMX

Con la meta de frenar la gentrificación, repoblar el Centro Histórico, y recuperar “la vida en vecindad”, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de 4 mil 500 viviendas, de un total de 10 mil viviendas que se pretende construir este año en toda la ciudad.

“Hay que combatir la gentrificación y el despoblamiento que ha tenido el Centro desde hace décadas” expresó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Especial

Colocan la primera piedra

Para ello, se destinarán dos mil 200 millones de pesos detalló Brugada, al hacer el anuncio durante la colocación de la primera piedra de obra en Lerdo 12, en la colonia Guerrero, uno de cinco predios donde este martes arranca el programa de repoblamiento del Centro.

Las viviendas que serán construidas o rehabilitadas contemplan criterios ambientales: paneles solares, captación de agua de lluvia y sistemas de ahorro hídrico, “como parte de un cambio en el modelo energético urbano, para reducir la huella de maltrato al medio ambiente”, dijo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Especial

No solo es aumentar la oferta de vivienda

“Todas estas viviendas de las que hoy hablamos, van a tener otro tipo de energía, porque hoy nuestro mundo atraviesa una profunda crisis; tenemos tensión geopolítica, estamos en medio de una guerra y peligra la energía que utilizamos”, dijo al precisar que de las “200 mil acciones de vivienda previstas por su gobierno, 10 mil se concretarán este año, de la cuales 4 mil 500 estarán en el Centro”.

Insistió en que no es sólo aumentar la oferta de vivienda, sino “enfrentar la expansión en la periferia y acercar a la población a las zonas con servicios, transporte y empleo.

“No debemos menoscabar la vida de las familias teniendo o construyendo viviendas donde no hay servicios. Debemos generar vivienda donde están los servicios, donde hay conexión pública, donde podamos vivir con nuestro trabajo”, dijo.

Además, se busca combatir la pobreza de tiempo, con el proyecto de “ciudad de 15 minutos”, que anunció que enfrenta la población de la periferia con largos traslados a sus empleos.

“Imagínense a alguien que sale a las 4 de la mañana y regresa a las 8 de la noche; llega sólo a dormir. Eso es lo que queremos cambiar”, expresó.

Ciudad de los 15 minutos

El proyecto retoma la idea de la “ciudad de los 15 minutos”, que formó parte de la campaña de Brugada Molina para llegar al Gobierno capitalino, y que, detalló, pretende que vivienda, trabajo, transporte, escuelas y espacios públicos estén a distancias cortas.

“El gran sueño es que vivamos a 15 minutos de nuestro trabajo, de la escuela y de los espacios públicos, y que no perdamos tanto tiempo por la lejanía”, sostuvo Brugada ante vecinos de la colonia Guerrero.

*bb