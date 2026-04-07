Iniciativa de Ley de Rentas Justas está lista para enviarse al Congreso: Brugada

Está lista la iniciativa de Ley de Rentas Justas y la próxima semana será enviada al Congreso de la Ciudad de México, adelantó la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

El documento, que debió entregarse a finales de diciembre del año pasado, como prometieron las autoridades capitalinas, permitirá regular las rentas en la Ciudad de México.

Vamos a entregar por fin esta iniciativa, la próxima semana, al Congreso de la Ciudad de México, en donde se garantice que no pueden aumentar las rentas más de lo que aumenta la inflación”, expresó Brugada Molina.

La iniciativa incluirá la creación de la figura de Defensoría Inquilinaria, que podrá intervenir en conflictos de vivienda, previniendo desalojos que dejen a los pobladores originarios sin hogar.

“Sabemos que siempre hay dos visiones o puede haber dos afectados, pero que haya un instrumento jurídico de la ciudad, que defienda los derechos”, puntualizó Clara Brugada, en el arranque de los trabajos de obra en un predio de la colonia Guerrero, como parte del programa de repoblamiento de la zona centro anunciado por la Jefa de Gobierno.

Foto: Especial

Precisó que en el documento, que será enviado al Palacio de Donceles, incluye un capítulo “de vivienda para jóvenes” en renta, que forma parte de la Política de Vivienda para la Ciudad de México, anunciada por Brugada hace ya más de un año, el 18 de febrero de 2025.

Que incluye la creación de desarrollos habitacionales con precios bajos, ubicados en zonas céntricas, que serán destinados a jóvenes que enfrenten dificultades económicas.

Vamos a seguir construyendo vivienda para los jóvenes, que esto es muy importante”, expresó este día.

En otro tema, adelantó que en los próximos días se presentará un programa de “cien acciones para mejoramiento del Centro Histórico”, en materia de seguridad, infraestructura, movilidad, cultura, protección patrimonial, economía y turismo.

Una de nuestras prioridades es lograr que el Centro Histórico pueda recuperarse como un espacio vivo. Que podamos cuidar el patrimonio cultural de México, que está en el Centro Histórico; un patrimonio cultural de la humanidad. Y también queremos convertir al Centro en territorio de arraigo comunitario”, concluyó la Jefa de Gobierno.

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