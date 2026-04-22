Bertha Alcalde reconoce que protocolos de FGJ deben fortalecerse

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, aceptó que es necesario fortalecer los protocolos que tiene la institución para las denuncias sobre desaparición de personas, para que casos como el de Edith Guadalupe no vuelvan a ocurrir en la capital del país.

Así lo declaró en entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio, en donde dijo que uno de los primeros pasos fue acreditar los señalamientos de la familia de la Edith Guadalupe, quienes sabían el lugar al que ingresó y la fecha en que lo hizo; sin embargo, no hubo respuesta inmediata de las autoridades.

Nos dimos a la tarea muy puntual, de ver paso a paso qué fue lo que pasó, por qué no intervenimos a tiempo. Las primeras horas de búsqueda son muy importantes”, dijo Alcalde.

Recordó que en la Ciudad de México es obligatorio iniciar una carpeta de investigación de manera inmediata, por lo que es indispensable implementar la mejora institucional, sensibilizar a nuestros funcionarios, capacitarlos mejor y cuidar sus protocolos.

También informó que no se ha descartado ninguna línea de investigación, por lo que también se analiza si hay elementos que acrediten el delito de trata de personas o la participación de más personas en el feminicidio de la joven que acudió a una entrevista de trabajo.

Abrimos ya una carpeta de investigación de trata de personas, de ninguna manera lo descartamos, pero hasta ahora no existe evidencia concluyente”, dijo en la entrevista.

En cuanto a la vinculación a proceso de Juan Jesús, dijo que se cuentan con evidencias sólidas en su contra, como rastros de sangre y el control que el imputado tenía sobre las cámaras de seguridad, pero la investigación sigue en curso, ya que el juez otorgó tres meses para continuar con las averiguaciones.

Finalmente, sobre el video que se difundió en el que se observa a un hombre que hace tocamientos a una joven dentro del elevador, explicó que dicha persona fue identificada, además de que no hay evidencia que lo relacione con el feminicidio de Edith.

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