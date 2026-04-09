Brugada pide crear movimiento municipalista global ante tensiones internacionales

La Jefa de Gobierno Clara Brugada convocó a alcaldes y autoridades locales de los cinco continentes a construir un “gran movimiento municipalista internacional” para atender los principales problemas globales, desde la pobreza hasta la crisis climática y los conflictos geopolíticos.

Durante la inauguración del Buró Ejecutivo 2026 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCGL), del que la Ciudad de México es sede, del 8 al 10 de abril y que reúne a 140 representantes de 32 países, 36 ciudades y 31 redes de gobiernos locales, Brugada Molina llamó a las urbes a asumir un papel protagónico y los convocó a hacer un pacto para erradicar problemas comunes de pobreza, inseguridad, crisis climática y falta de cuidados.

Ante temas que nos son comunes, los convoco a firmar un pacto para ser protagonistas de la erradicación definitiva, de toda forma de pobreza y de la reducción de las desigualdades; segundo, los convoco a generar política de cuidados al centro de la agenda urbana, para reconocer que sin cuidados no hay vida en común y para ser justicia a las mujeres”.

Además de llamarlos a convertirse en una red promotora de la paz, la solidaridad y la fraternidad universal.

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Se equivocan quienes pretenden arrastrarnos de regreso a la guerra. Es momento de que las ciudades crucen fronteras, atraviesen océanos y sacudan la conciencia del mundo”.

Esperanza y futuro de las ciudades

En ese sentido, la secretaria general de UCLG, Emilia Saiz Carrancedo, destacó que la reunión ocurre en un momento crítico a nivel mundial, que obligan a las ciudades “a encontrar soluciones con una gobernanza basada en cuidados, donde no se deje a nadie atrás”, señaló.

Fatiha El Moudni, alcaldesa de Rabat, Marruecos, integrante de la UCLG, advirtió que el contexto global obliga a actuar.

Este encuentro debe ofrecer esperanza y futuro a nuestras comunidades”, afirmó.

Reconocen Utopías de la CDMX

Durante el encuentro, los representantes de la mayor red global de ciudades, gobiernos locales, regionales y metropolitanos, con sede en Barcelona con representación ante la ONU, reconocieron el alcance de las Utopías, el programa estrella del Gobierno de Clara Brugada en la ciudad de México, por lo que consideraron que el modelo capitalino puede replicarse.

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Emilia Saiz destacó que la Ciudad de México ha demostrado que las utopías “no son solo un sueño, sino una posibilidad concreta, que puso en la agenda el sistema de cuidados y de bienestar comunitario”.

Mientras que Jan Van Zanen, alcalde de La Haya, afirmó que la ciudad “inspira a hacer un gran trabajo que impacte en un mundo con múltiples retos”.

Brugada afirmó que los gobiernos locales “son actores claves y tienen la capacidad de reconstruir el mundo con cooperación diplomática y transformación social”.

“Construyamos consensos valientes, forjemos alianzas de ciudad a ciudad”, convocó la mandataria, al insistir en que el municipalismo puede convertirse en una red global de paz, solidaridad y fraternidad.

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*DRR*