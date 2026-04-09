Consiguen vinculación a proceso contra sujeto por secuestro exprés

Un hombre fue vinculado a proceso por secuestro exprés agravado, luego de que presuntamente interceptó a un automovilista con el pretexto de una falla mecánica para privarlo de la libertad y exigirle dinero.

El imputado, identificado como Luis “N”, habría participado en los hechos ocurridos el 30 de marzo en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde junto con otros sujetos hizo creer a la víctima que su vehículo tenía una llanta dañada para obligarla a detenerse.

Una vez fuera del automóvil, el hombre fue amenazado, privado de la libertad y despojado de su vehículo, mientras los agresores le exigían hasta 180 mil pesos para su liberación.

De acuerdo con las investigaciones, al no poder cubrir la cantidad, los responsables intentaron obtener el dinero mediante transferencias bancarias, compra de tarjetas de regalo y retiros en efectivo, sin lograr concretar ninguno de los pagos.

Durante el hecho, la víctima logró alertar a elementos policiacos, quienes detuvieron en flagrancia al probable responsable en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, también se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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