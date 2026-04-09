Cortocircuito suspende servicio en tramo de la Línea 4 del Metro

Un corto circuito obligó a la suspensión parcial del servicio en la Línea 4 Metro, afectando a cientos de usuarios en hora pico.

A las 09:35 horas el Sistema de Transporte Colectivo informó que se realizó un corte de energía en un tramo de vía para permitir que personal técnico lleve a cabo una inspección, luego de que al paso de un tren se registró un corto circuito.

Para permitir los trabajos, el servicio opera de Martín Carrera a Consulado y fue suspendido el paso de trenes entre las estaciones Canal del Norte- Santa Anita, obligando a los usuarios a buscar alternativas de transporte para continuar sus trayectos.

A través de su cuenta en X, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que el personal del organismo trabaja para restablecer la operación en su totalidad “lo antes posible y bajo condiciones seguras”.

Nuestro personal trabaja para restablecer la operación en su totalidad a la brevedad y en condiciones de seguridad. Gracias por su comprensión”, expresó.

fdm