Cortes de agua en CDMX: colonias afectadas hasta el 10 de abril

La Ciudad de México enfrenta una nueva jornada de cortes y baja presión en el suministro de agua potable, debido a trabajos de reparación realizados por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA). Estos ajustes técnicos afectan directamente en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztacalco, y se extenderán hasta mediados de abril, dependiendo de la zona.

La situación ocurre en pleno periodo de calor y alta demanda de agua, lo que complica la vida cotidiana de miles de familias. Los cortes obligan a modificar rutinas domésticas, desde la preparación de alimentos hasta la higiene personal, y generan preocupación en colonias donde el acceso al agua ya es limitado.

Como alternativa, las autoridades capitalinas han puesto a disposición la Línea H2O (426) para solicitar pipas de agua, además de un canal oficial de WhatsApp de SACMEX. Se recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación, organizar su consumo y coordinarse comunitariamente para enfrentar los días de menor suministro.

Colonias afectadas en Azcapotzalco

Tierra Nueva

San Martín Xochinahuac

Motivo:Reparación del equipo de bombeo del pozo Xochinahuac 2

Restablecimiento:9 de abril a las 15:00 horas

Colonias afectadas en Venustiano Carranza

Jardín Balbuena

Aeronáutica Militar

24 de Abril

Álvaro Obregón

Moctezuma 1ra y 2da Sección

Motivo:Sustitución de una válvula de 36 pulgadas en Fray Servando esquina Congreso de la Unión

Restablecimiento:10 de abril a las 12:00 horas

Colonias afectadas en Iztacalco

Santa Cruz

Santiago Sur

Motivo:Reparación del equipo de bombeo del pozo San Luis 17

Restablecimiento: 14 de abril

Las autoridades señalan en que las reparaciones son necesarias para garantizar un servicio más estable en el futuro, pero mientras tanto, los hogares deberán adaptarse con medidas de ahorro y organización comunitaria.

Abastecimiento de agua para la CDMX

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Valle de México, enviando más de 15 mil litros por segundo hacia la capital y municipios conurbados. Su infraestructura está compuesta por varias presas, plantas de bombeo y plantas potabilizadoras que permiten trasladar agua desde el Estado de México y Michoacán hasta la Zona Metropolitana del Valle de México.

En abril de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el sistema mantiene un nivel de 76.72% de llenado, cifra que representa el mejor almacenamiento para estas fechas en los últimos siete años.

Evolución reciente de los niveles

Octubre de 2025: el Cutzamala alcanzó 96.8% de llenado, con 757.44 millones de metros cúbicos, su mejor nivel en nueve años.

el Cutzamala alcanzó 96.8% de llenado, con 757.44 millones de metros cúbicos, su mejor nivel en nueve años. Enero de 2026: inició el año con 90.7% de llenado, equivalente a 709.71 millones de metros cúbicos, el mejor almacenamiento en seis años.

inició el año con 90.7% de llenado, equivalente a 709.71 millones de metros cúbicos, el mejor almacenamiento en seis años. Abril de 2026: pese al estiaje, mantiene 600.3 millones de metros cúbicos, lo que refleja una recuperación sostenida.

La Conagua ha señalado que se mantendrá un monitoreo permanente y que, de ser necesario, se aplicarán medidas de regulación en el suministro para garantizar el abasto en la capital.