Magdalena Contreras contará con escuela gratuita de charrería

La alcaldía Magdalena Contreras contará con la primera Escuela de Charrería gratuita, como parte de la estrategia para fomentar el deporte y fortalecer la identidad cultural en la comunidad, anunció el alcalde Fernando Mercado Guaida.

La escuela estará dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, contará con entrenadores certificados.

Será inaugurada el próximo domingo, con una charreada en el lienzo charro de San Nicolás Totolapan, donde habrá exhibiciones, música y actividades familiares con entrada libre.

Autoridades de la demarcación señalaron que con la creación de la escuela de charrería se “revitaliza esta disciplina, como una actividad formativa, incluyente y de identidad local”, al mismo tiempo se recuperan tradiciones vinculadas al territorio, particularmente en pueblos originarios, como San Nicolás Totolapan.

Foto: Especial

Actualmente, Magdalena Contreras cuenta con 35 escuelas de desarrollo deportivo gratuitas en 17 disciplinas, además de clases de natación en albercas ubicadas en zonas de alta marginación de la demarcación y la estrategia “Boxeando por la Paz”, que reúne a cerca de 300 jóvenes.

Con estas acciones se busca ampliar el acceso al deporte, recuperar espacios públicos y fortalecer la cohesión social en la población, concluyeron las autoridades.

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