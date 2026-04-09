Trabajos en red hidráulica provocan baja presión de agua en cuatro alcaldías

La sustitución de una válvula de gran tamaño en la red primaria de agua potable provocará variaciones en el suministro en al menos cuatro alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realiza el cambio de una válvula de 36 pulgadas, equivalente a 91 centímetros, sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, como parte del programa de mantenimiento en la zona nororiente de la ciudad.

Los trabajos se llevan a cabo en el cruce con Congreso de la Unión, en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, donde cuadrillas operativas realizan maniobras para sustituir el mecanismo de conducción.

La Seguiagua alertó que debido a estas labores, la presión del líquido podría bajar en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco.

El plazo estimado para concluir la intervención es de 24 horas.

Una vez finalizadas las maniobras, el suministro se irá restableciendo de manera gradual hasta recuperar su operación habitual, precisó la dependencia.

La Secretaría aprovechó para llamar a la población a moderar el consumo de agua, sobre todo en temporada de estiaje.

Entre las recomendaciones se encuentran tomar baños cortos, reutilizar el agua en actividades domésticas y evitar el uso de mangueras para lavar patios, banquetas o vehículos.

Para quienes enfrenten afectaciones mayores, se informó que se pueden solicitar pipas gratuitas a través de la Línea H2O, marcando *426, disponible las 24 horas.

*DRR*