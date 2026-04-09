Por más de 8 horas, conductores de taxi por aplicación se plantaron frente a Segob

Por más de ocho horas, conductores de taxi privado por aplicación móvil se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta comenzó alrededor de las 11:00 horas, en el cruce de Avenida Bucareli a la altura de la calle Morelos, colonia Juárez.

Los inconformes exigían al gobierno federal que se les permita operar dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde aseguran enfrentar constantes restricciones.

Según sus testimonios, en el AICM se han intensificado operativos por parte de elementos de la Guardia Nacional, lo que ha derivado en abusos, acoso y limitaciones para recoger pasaje, afectando directamente su fuente de ingresos.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Los cortes a la circulación por el bloqueo que instalaron los manifestantes, provocó caos vial en la zona, en un radio de aproximadamente dos kilómetros.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, reportó que alrededor de las 20:00 horas se restableció la circulación.

Autoridades de la CDMX señalaron que fueron 50 vehículos y aproximadamente 60 personas las que participaron en la protesta.

Además, señalaron que el bloqueo concluyó luego de que los inconformes acordaran una mesa de trabajo con las autoridades federales.

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