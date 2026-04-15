Partidos del Mundial serán amenizados con matracas de carrizo

A 57 días del Mundial, la jefa de Gobierno Clara Brugada, acompañada de representantes del pequeño comercio y productores de la zona lacustre, presentó un decálogo medioambiental para implementarse durante la justa deportiva, que arranca el 11 de junio, como parte de la campaña “Mundial Verde; con juego limpio el planeta gana”.

Entre ellas destacan la transformación de carrizo de la zona de humedales de Xochimilco, en “matracas futboleras”; la reducción de plásticos de un solo uso, la promoción de la economía circular, el uso de mobiliario urbano sustentable y el impulso a productos locales como botanas elaboradas con nopal, miel y amaranto.

Es una convocatoria a transformar nuestros hábitos y vivir el Mundial con responsabilidad ambiental”, expresó la Jefa de Gobierno.

Detalló que en la inauguración de la Copa del Mundo FIFA 2026 se utilizarán matracas de carrizo, para eliminar el uso de estos dispositivos de plástico y disminuir la contaminación por ruido.

Reducción del uso de plástico

Productores de la zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac trabajan en la elaboración más de 500 mil matracas de este material, conocido como “bambú mexicano”, que actualmente es una especie de “plaga” que invade los canales de Xochimilco.

Se trata de dar “un golpe a dos bandas”, por un lado se incentiva el uso de un material natural, también se reduce la emisión de ruido contaminante.

Las matracas se repartirán durante los cinco partidos que se disputen en el coloso de Santa Úrsula durante el Mundial, así como en el FanFest que se habilitará en el Zócalo y en el resto de los Festivales Futboleros que se proyecta instalar en diversas alcaldías.

Foto: Especial

Estas matracas son de los productores, hechos con materiales naturales, que hoy significan un problema para la Zonas Lacustres, pero que ya lo están produciendo la gente que vive en Tláhuac y en Xochimilco”, precisó Brugada.

Además, como parte del decálogo se promueve un “Mundial libre de plástico de un solo uso”, con la creación “distintivo de espacios liberes de plástico de un solo uso”, que reconocerá a “fuentes fijas, como puestos de comida, restaurantes y locales, que cumplan con la normativa de prohibir los plásticos de un solo uso, en la Ciudad de México”.

Asimismo, se entregarán vasos y platos reutilizables en festivales futboleros y puntos turísticos importantes, con el fin de generar la menor cantidad de desechables posible.

En el estadio, en los festivales futboleros, a lo largo y ancho de la ciudad, sobre todo en las zonas más vibrantes que vamos a tener, con más gente, vamos a promover este Mundial limpio”, dijo Brugada.

El decálogo mundialista medioambiental promueve la economía circular, en alianza con la Asociación Mexicana de Bioplásticos, se instalarán “estaciones de retorno” para la separación de basura biodegradable en los festivales futboleros y en los FIFA Fan FesT.

Los residuos recolectados durante el Mundial en estas estaciones “se convertirán en mobiliario urbano”, como bancas y botes de basura, “como los colocados en el puente que une Huipulco con el estadio Banorte”.

Participación de productores locales

Además, se dará impulso a productos locales, entre ellos botanas elaboradas con nopal, miel y amaranto, también se firmó un convenio con hoteles de la ciudad, para que “productos como la miel, se entreguen a visitantes como un regalo de bienvenida”.

Foto: Especial

El quinto y sexto eje del decálogo es “vivir el Mundial con ciudad lacustre y rehabilitar rutas turísticas diversas” , que contempla la habilitación del “santuario del Ajolote” en el Parque Ecológico de Xochimilco, que será inaugurado próximamente, así como la habilitación de ocho rutas agro turísticas en alcaldías de la periferia, como Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras.

El gobierno también impulsa un “Mundial de Flores y Colores”, para lo que firmó un contrato con floricultores de Xochimilco, “que se comprometieron a producir un millón de flores de ornato”, que ya comenzaron a ser colocadas en avenidas principales, parques y plazas públicas, con figuras “mundialistas”.

Por último, para incentivar un “mundial con espacio público y medio ambiente sano”, se llevan a cabo obras en materia de movilidad, como la Ciclovía Gran Tenochtitlán, que será inaugurada el próximo 19.

Además, Clara Brugada insistió en el llamado a los empresarios a impulsar y permitir el home office mundialista, para reducir el tránsito vehicular durante la justa.

Hago una convocatoria a la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos hacer una alianza con el home office, que se utilizó por necesidad cuando la pandemia y después otra vez se abandonó. Necesitamos que durante este Mundial podamos, entre todos, trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito”, expresó Brugada.

“Queremos que el Mundial sea una oportunidad para cambiar hábitos, mejorar la ciudad y garantizar un entorno más limpio”, concluyó.

*DRR*