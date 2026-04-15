Fotos: Falla en Línea 3 del Metro provoca noche caótica al sur de CDMX
Al filo de las 18:30 horas se informó que hubo una falla eléctrica que provocó que dos estaciones salieran de circulación
Tras más de dos horas se presentarse una falla eléctrica en el Metro, que provocó una falla en la Línea 3, miles de usuarios buscan cómo realizar su traslado, ya que las estaciones Copilco y Universidad están fuera de servicio.
Los pasajeros abordan unidades de transporte concesionado, ya que las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) son insuficientes, también recurren a patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Por medio de redes sociales y declaraciones a medios de comunicación, las personas afectadas manifestaron sus molestia por las constantes fallas en el Metro de la Ciudad de México.
*DRR*