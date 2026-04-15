Andrea Bocelli en el Zócalo gratis: invitados, cómo llegar y lo que debes saber del concierto

Andrea Bocelli llegará a la Ciudad de México con un concierto gratuito que se realizará en el Zócalo, uno de los espacios más importantes del país. El tenor italiano se suma a la lista de artistas internacionales que han pisado esta importante plaza de México.

Este tipo de eventos se han vuelto una opción cultural relevante en la capital, ya que permiten disfrutar espectáculos de alto nivel sin costo.

Andrea Bocelli en el Zócalo: estos son los invitados que lo acompañarán Especial

El concierto en el Zócalo forma parte de la gira mundial de Andrea Bocelli, con la que celebra los 30 años del lanzamiento de su álbum “Romanza”, producción que lo llevó a alcanzar fama internacional.

Además de su presentación en la capital, el cantante también tiene programada una participación en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Estos eventos marcan su regreso a México después de tres años, luego de su última visita en febrero de 2023.

Andrea Bocelli en el Zócalo

¿Quiénes se presentarán junto a Andrea Bocelli en el Zócalo?

Para esta presentación, Andrea Bocelli no estará solo, ya que contará con la participación de artistas mexicanos reconocidos. Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana serán parte del espectáculo, lo que ha generado expectativa entre el público por la combinación de estilos.

Aunque la ópera es su principal género, el tenor ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para colaborar con artistas de otros estilos musicales. A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras como Karol G, Ed Sheeran, Céline Dion, entre otros.

Andrea Bocelli Foto: Cuartoscuro

Fecha y hora del concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo

El concierto está programado para el sábado 18 de abril y dará inicio a las 19:00 horas. Al tratarse de un evento gratuito, se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, ya que se espera una gran afluencia de asistentes.

Como ocurre en eventos de gran convocatoria, es probable que las personas comiencen a llegar desde temprano.

Andrea Bocelli Foto: Cuartoscuro

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX?

El acceso al Centro Histórico puede complicarse debido a cierres viales y alta demanda. El Metro es una alternativa práctica, aunque la estación Zócalo/Tenochtitlán podría cerrar por saturación. Otras estaciones cercanas que pueden funcionar son Allende, Pino Suárez y Bellas Artes.

El Metrobús también ofrece opciones, especialmente la Línea 4 que recorre el Centro Histórico. Para quienes se encuentren cerca, caminar puede ser una buena alternativa para evitar contratiempos.

Zócalo Jonás López

El ingreso al evento será únicamente peatonal y contará con filtros de seguridad en distintos puntos. Las entradas principales suelen ubicarse en calles como 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Pino Suárez.

El acceso puede tomar tiempo, sobre todo conforme se acerque la hora de inicio, por lo que anticipar la llegada será fundamental para disfrutar la experiencia sin inconvenientes.

En días previos al concierto, las autoridades informarán sobre las calles cerradas y las rutas alternas. Generalmente, el acceso a la Plaza de la Constitución se realiza por vialidades principales como Pino Suárez y 20 de Noviembre.

El Zócalo, escenario de grandes conciertos

La Plaza de la Constitución ha sido sede de eventos masivos que han reunido a cientos de miles de personas. Recientemente, Shakira logró convocar a 400 mil asistentes en este mismo lugar durante el cierre de su gira en México.

Antes de ese concierto, el récord de asistencia lo tenía Los Fabulosos Cadillacs, quienes reunieron a más de 300 mil personas en 2023.

PJG