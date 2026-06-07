Xbox revela Series X translúcida por su 25 aniversario

Xbox quiere celebrar su historia con una consola que parece diseñada para tocar la nostalgia de sus jugadores más fieles. La compañía presentó la Xbox Series X25 Limited Edition, una versión especial de Xbox Series X con diseño translúcido inspirado en la consola original y en el color verde que marcó los primeros años de la marca.

La edición limitada mantiene la potencia y el rendimiento de la Xbox Series X actual, con 1 TB de almacenamiento, pero cambia su apariencia exterior para rendir homenaje al legado de la plataforma, a sus primeros diseños de hardware y a la comunidad que ha acompañado a Xbox desde su debut.

Una Xbox Series X translúcida inspirada en la consola original

Por primera vez, Xbox llevará un diseño translúcido a Xbox Series X. La nueva Xbox Series X25 Limited Edition toma como referencia la estética de la primera Xbox, lanzada a inicios de los años 2000, y el tono OG Green, uno de los colores más reconocibles por los jugadores que crecieron con la marca.

El diseño busca mostrar una conexión directa entre el pasado y el presente de Xbox: una consola moderna, con el rendimiento de la generación actual, pero vestida con elementos visuales que recuerdan a los primeros años de la plataforma.

La transparencia del acabado permite que la consola tenga un aspecto más cercano al de los dispositivos de colección, una decisión que también conecta con una época en la que los diseños translúcidos eran populares en consolas, controles y accesorios.

La consola traslúcida de Xbox Especial

El logo de Xbox se ilumina en verde

Uno de los detalles más llamativos de la Xbox Series X25 Limited Edition aparece al encender la consola. El icónico símbolo de la “X” se ilumina en verde, como un guiño al arranque de la Xbox original.

La consola también incluye el logotipo del 25 aniversario de Xbox en la parte frontal, además de otros elementos de diseño pensados para celebrar a los jugadores y a los modelos clásicos de hardware.

La consola respeta la arquitectura de Xbox Series X, por lo que conserva su capacidad de almacenamiento de 1 TB y el rendimiento esperado para juegos de la generación actual. La diferencia está en su diseño, que convierte a esta versión en un objeto más cercano al coleccionismo.

La nueva consola de Xbox traslúcida XBOX

Xbox celebra 25 años mirando a su comunidad

El lanzamiento de la Xbox Series X25 Limited Edition forma parte de una celebración más amplia por los 25 años de Xbox. Más que rediseñar por completo la consola, Xbox decidió usar su hardware actual como base para construir un homenaje visual a su historia.

La Xbox Series X25 Limited Edition combina rendimiento moderno, almacenamiento de 1 TB y una estética que recuerda el inicio de la marca. Es una consola que no solo busca jugar con el presente de Xbox, sino también con la memoria de quienes la han acompañado desde el principio.

bgpa