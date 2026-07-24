Elgato y Liga ACE Esports unen fuerzas para liderar la escena competitiva en LATAM

Elgato, marca referente en equipamiento para streamers y creadores de contenido, anuncia una alianza estratégica con Liga ACE Esports, partner principal de Riot Games para la operación de ligas oficiales de desarrollo en las Américas, para convertirse en patrocinador oficial de VALORANT Challengers LATAM (VCL) y la Liga Regional Norte de League of Legends (LRN) durante la temporada 2026.

Una comunidad, un ecosistema

Liga ACE se ha consolidado como uno de los principales operadores de competencias oficiales de esports en las Américas. Como aliado estratégico de Riot Games, opera seis ligas oficiales y experiencias competitivas que combinan producción broadcast, innovación tecnológica, co-streaming e integraciones de marca. Tan solo en 2025, VALORANT Challengers LATAM registró más de 19 millones de visualizaciones, con la participación de más de 80 streamers y un promedio de más de 16,000 espectadores por transmisión, mientras que la Liga Regional Norte de League of Legends superó los 2.1 millones de visualizaciones, acumuló 213 horas de contenido en vivo y contó con 62 co-streamers en su más reciente temporada.

En 2025, Liga ACE destacó al producir más de 240 transmisiones de las ligas oficiales de VALORANT, League of Legends y PUBG. Además, colaboró con más de 140 co-streamers y desarrolló cientos de integraciones de marca, fortaleciendo el alcance de las competencias oficiales en la región. La experiencia de Liga ACE también incluye la colaboración en competencias internacionales junto a organizaciones como BLAST y la participación en eventos de talla mundial como VCT Ascension Americas y The International.

VALORANT y League of Legends no son solo videojuegos: son fenómenos culturales que mueven comunidades de decenas de millones de jugadores en todo el mundo. Esta temporada, 8 equipos compiten en cada liga —entre ellos Lyon, Chivas Esports, FUEGO o Tigres— en busca de un puesto en las competiciones globales de Riot Games. El punto álgido llegará a finales de julio en Monterrey, donde se celebrarán las finales presenciales de VALORANT Challengers : cuatro equipos, de LATAM, Norte América y Brazil, se enfrentarán en los estudios de Liga ACE con un objetivo claro —clasificarse para el VCT Americas Play In, la puerta de entrada a la élite mundial de VALORANT.

Las ligas regionales representan el principal semillero para que nuevos talentos puedan aspirar a competir en los circuitos internacionales de Riot Games.

Una alianza que suma talento y tecnología

La alianza entre Elgato y Liga ACE une dos organizaciones que comparten una misma visión: ofrecer experiencias de entretenimiento en vivo respaldadas por tecnología, innovación y producción de primer nivel para una comunidad cada vez más apasionada por los esports.

Elgato estará presente en las 49 transmisiones de la temporada a través de overlays, menciones de talento, cápsulas de video y product placement. Los casters y analistas de ambas ligas utilizarán en directo el micrófono Wave DX o Wave:3, junto con el Wave Mic Arm Pro —visibles en cámara en cada retransmisión— convirtiendo cada partido en una demostración real del equipamiento que usan los mejores.

Liga ACE brinda acceso directo a una de las audiencias más valiosas del ecosistema digital: la comunidad gamer competitiva de LATAM, con una plataforma de producción profesional, el respaldo oficial de Riot Games y una trayectoria de crecimiento sostenido año tras año.

"En Elgato creemos que los esports son el presente y el futuro del entretenimiento en directo. LATAM es una región con un talento extraordinario y una comunidad que vive el juego competitivo con una intensidad única. Encontramos en Liga ACE un aliado con una trayectoria sólida, una reconocida capacidad de producción y un papel clave en el desarrollo de las competencias oficiales de la región. Esta alianza nos permite estar donde está esa energía, apoyando a los jugadores, los casters y los creadores que hacen grande esta escena", Raquel Piris Mogort — Responsable de Patrocinios de Elgato para ES / Latam, empresa perteneciente a Corsair GmbH.

"Para Liga ACE es un orgullo contar con Elgato como patrocinador oficial de nuestras ligas. Elgato es la marca que ya usan los mejores creadores de contenido del mundo, y tenerla presente en nuestras transmisiones refuerza el nivel profesional que queremos ofrecer tanto a los jugadores como a nuestra comunidad", Octavio Echeagaray — CEO de Liga ACE Esports.

Seguir la acción

Las transmisiones pueden seguirse en:

VALORANT Challengers LATAM

Twitch: twitch.tv/valorant_la " YouTube: youtube.com/@VALORANTEsportsLA

Liga Regional Norte — League of Legends

Twitch: twitch.tv/lolacelatam " YouTube: youtube.com/@Lolacelatam

Sobre Liga ACE Esports

Liga ACE es la organización de deportes electrónicos líder en las Américas que produce y transmite algunas de las ligas y eventos de deportes electrónicos más importantes del continente. Existen para crear las mejores experiencias en la industria de los deportes electrónicos conectando profesionales, audiencias, marcas y comunidades.

Trabajan con más editores que cualquier otra organización en la región de América, incluidos Riot Games, Tencent, Ubisoft, Activision/Blizzard, Microsoft Game Studios y más. Operando ligas y eventos para juegos Counter-Strike 2, VALORANT, League of Legends, Dota 2, Rainbow Six, PUBG Mobile, Rocket League y muchos más, llegando a decenas de millones de fanáticos de los deportes electrónicos cada año.

Respaldado por Vivaro Group, líder mundial en telecomunicaciones y medios, Liga ACE está en una posición única para brindar calidad e infraestructura incomparables en la región a sus socios y fanáticos.