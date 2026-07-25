Kratos regresa a God of War: Cory Barlog confirma nuevo videojuego tras Laufey

Sony Santa Monica sacudió la San Diego Comic-Con 2026 con dos anuncios gigantescos para la industria de los videojuegos. El estudio confirmó el desarrollo de una nueva entrega de God of War protagonizada por el icónico espartano Kratos.

Durante el mismo panel, los desarrolladores revelaron la fecha exacta de lanzamiento para el esperado título God of War Laufey. Esta aventura llegará en exclusiva a la consola PlayStation 5 el próximo 16 de febrero de 2027.

El director creativo Cory Barlog tomó el escenario para detallar el futuro inmediato de esta exitosa franquicia de acción. El ejecutivo garantizó que la historia de Kratos continuará justo después de los eventos que relatará el juego centrado en la guerrera nórdica.

Kratos como protagonista en God of War. Foto: Santa Monica Studios

La cronología oficial ubica este nuevo proyecto estelar después del título original, el aclamado Ragnarok y la inminente precuela. Medios especializados como IGN adelantaron los primeros reportes desde el interior del recinto antes de la confirmación formal de la empresa.

Esta noticia encendió las plataformas digitales y generó múltiples debates entre los seguidores más leales de la saga. La comunidad comenzó a especular de inmediato sobre la posible reaparición de personajes secundarios como Atreus y el sabio consejero Mimir.

El papel de Laufey y el futuro de la saga

Los asistentes al evento validaron que la actriz Deborah Ann Woll prestó su voz y captura de movimiento para encarnar a Faye. La protagonista del próximo lanzamiento ignoró por completo los comentarios negativos sobre su participación al frente de este proyecto.

Barlog profundizó en las intenciones del equipo respecto a la expansión narrativa que plantea la obra de God of War Laufey. El creativo explicó que buscaron integrar personajes totalmente imprevistos para enriquecer el vasto universo interactivo de la franquicia.

Faye como protagonista de God of War. Foto: Sony Interactive Entertainment

"Todo lo que hacemos en el juego de Faye continúa el trabajo previo y prepara el camino para lo que vendrá después", afirmó el director. Estas declaraciones aseguran una conexión directa entre el trayecto de la madre de Atreus y el próximo título del Dios de la Guerra.

El líder del proyecto recordó también el trabajo constante del equipo creativo y mencionó que varios veteranos formaron parte del diseño inicial. "Phranque estuvo por aquí desde el inicio", señaló el creativo para ilustrar el cuidado que depositaron en la construcción del mundo.

Los detalles sobre la próxima aventura estelar permanecen bajo un estricto secreto dentro de las oficinas de desarrollo en California. La corporación omitió revelar el nombre comercial, la nueva ambientación mitológica y la ventana tentativa para el estreno global.

El impacto del formato digital en PlayStation

Los analistas financieros proyectan que el juego principal debutará en el mercado más allá del calendario previsto para 2028. Este largo lapso sugiere un lanzamiento enfocado directamente en exprimir las capacidades técnicas de la futura consola PlayStation 6.

En paralelo a las celebraciones por las revelaciones de la saga, la comunidad expresó un fuerte descontento comercial. Las críticas y los reclamos inundaron los foros ante el inminente fin de la distribución física en PlayStation para 2028.

Foto: PlayStation / Santa Mónica Studio

A pesar de la controversia corporativa, la salida en disco confirmada para God of War Laufey tranquilizó a los coleccionistas de videojuegos. La compañía fabricará copias tangibles de este capítulo antes de forzar el salto definitivo hacia las librerías cien por ciento digitales.

El panel terminó con una promesa contundente sobre la escala masiva que alcanzará la próxima aventura de la serie. "Todo lo que hay en el juego está preparado para algo increíble", remató Barlog ante la ovación del público asistente a la convención.