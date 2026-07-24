¿Cómo jugar Xbox en la nube gratis? Microsoft lanza prueba en México 

Mientras que el mundo del hardware de los videojuegos sigue padeciendo ante el alto costo de algunos componentes como memoria RAM, almacenamiento y procesadores, Xbox ha buscado una alternativa para tratar de acercar más su ecosistema a todos aquellos que no tienen una consola: juegos en la nube sin costo.

Microsoft comenzó el periodo de pruebas de una modalidad gratuita para su plataforma Xbox Cloud Gaming, el servicio de transmisión en la nube que hasta ahora pertenecía en exclusiva a los suscriptores de la membresía de pago Game Pass. Con esta iniciativa, la empresa busca reducir las barreras de entrada para los usuarios que prefieren no pagar mensualidades fijas.

Sin embargo, las condiciones para disfrutar de juegos gratis en la nube tiene dos elementos: los jugadores pueden transmitir diversos títulos de la librería directamente a sus pantallas sin costo alguno, siempre y cuando acepten la reproducción de pautas publicitarias antes de iniciar cada sesión.

De acuerdo con las pautas presentadas para los anunciantes, la publicidad se desplegará de forma previa al arranque de la partida sin interrumpir las sesiones activas por lo que no habrá posibilidad de que una publicidad arruine el momento del juego.

La segunda condición es que habrá un tiempo límite: una hora continua de juego por bloque antes de requerir un nuevo anuncio.

Esta maniobra ha dividido la opinión entre la comunidad de usuarios. Por una parte, representa una alternativa viable para quienes no cuentan con consolas de última generación o espacio en sus discos duros; por otra, genera incertidumbre ante posibles incrementos futuros en los planes tradicionales de suscripción con Xbox colocando membresías más caras para aquellos que quieran evitar la publicidad.

¿Cómo acceder al programa y poder jugar Xbox en la nube gratis?

Para probar de manera anticipada esta herramienta que estará disponible en México antes de su despliegue comercial masivo, los interesados deben estar registrados en el ecosistema de pruebas de la marca siguiendo estos pasos: