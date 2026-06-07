¡Hayley Atwell será la villana! 'Fable' revela tráiler y fecha de estreno en el Xbox Showcase 2026

Fable volvió a aparecer durante el Xbox Games Showcase 2026 con un nuevo tráiler centrado en su historia, sus personajes y el tono fantástico que define a la franquicia desde sus primeras entregas. Playground Games presentó un adelanto con más combates, criaturas de Albion y un elenco encabezado por Hayley Atwell, quien interpretará a Isabel, la aparente gran antagonista del juego.

El avance mostró enfrentamientos contra enemigos como los Balverines y un sapo gigante, además de secuencias con magia, armas cuerpo a cuerpo y diálogos cargados de humor británico.

La nueva entrega de Fable representa el regreso de una de las sagas más reconocidas de Xbox, ahora bajo el desarrollo de Playground Games, estudio conocido por su trabajo en Forza Horizon. Aunque el juego había sido retrasado, el nuevo tráiler permitió ver con más claridad el tipo de aventura que espera a los jugadores en Albion.

Hayley Atwell será Isabel, la villana de Fable

Una de las mayores sorpresas del nuevo avance fue la presencia de Hayley Atwell, actriz conocida por interpretar a Peggy Carter en el Universo Cinematográfico de Marvel y por su participación en la saga Mission: Impossible.

Atwell interpretará a Isabel, personaje presentado como una figura poderosa, marcada por el dolor y por una idea de justicia que puede convertirse en amenaza. De acuerdo con Craig Owens, director asociado de narrativa de Fable, Isabel es una heroína impulsada por una tragedia y convencida de que cualquier daño puede justificarse si responde a un bien mayor.

Fable regresa a Xbox XBOX

Su presencia también refuerza uno de los elementos clásicos de Fable: la tensión entre heroísmo, fama, moralidad y consecuencias. En esta saga, las decisiones no solo cambian el camino del jugador, también definen cómo lo ve el mundo.

El nuevo tráiler también sirvió para confirmar a varios actores que darán vida a los habitantes de Albion. La saga siempre se ha caracterizado por reunir voces reconocidas de la actuación y la comedia británica, y esta entrega mantiene esa tradición.

El nuevo tráiler muestra más de Albion

Además de presentar a parte del elenco, el tráiler dejó ver nuevas regiones de Albion, el mundo fantástico donde ocurre la saga. El avance combina paisajes coloridos, pueblos llenos de personajes excéntricos, criaturas peligrosas y un tono que mezcla aventura épica con humor irreverente.

El combate también tuvo un papel importante. En las imágenes se observan ataques con magia, armas cuerpo a cuerpo y enfrentamientos contra enemigos de gran tamaño. Entre ellos aparece un Balverine, criatura clásica de la franquicia, y un gigantesco sapo que refuerza el tono de fantasía extraña que caracteriza a Fable.

Fable XBOX

Playground Games también mostró un estilo narrativo cercano al falso documental o entrevista, recurso que ya había aparecido en materiales anteriores del juego y que permite presentar a los héroes de Albion con un tono satírico.

¿Cuándo sale Fable y en qué plataformas estará disponible?

Fable estará disponible el 23 de febrero de 2027. Los jugadores que compren la Premium Edition podrán acceder al juego de forma anticipada desde el 18 de febrero.

El título llegará a Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud Gaming, Game Pass, Steam y PlayStation 5. También contará con soporte para Xbox Play Anywhere, lo que permitirá continuar la experiencia entre Xbox y PC dentro del ecosistema de Microsoft.