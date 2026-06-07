¡Xbox desempolva la leyenda! 'Halo: Campaign Evolved' vuelve con fecha y nuevas misiones

Durante el Xbox Games Showcase 2026, la compañía presentó un nuevo tráiler de Halo: Campaign Evolved, el remake de Halo: Combat Evolved, con un vistazo centrado en sus nuevas misiones y en el regreso del Jefe Maestro.

El adelanto confirmó que el juego llegará el 28 de julio de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Además, se lanzará en tres ediciones diferentes: Estándar, Premium y Coleccionista.

La presentación no solo mostró una actualización visual del clásico de Bungie, sino también nuevo contenido narrativo ubicado antes de los acontecimientos del primer Halo.

Halo: Campaign Evolved muestra nuevas misiones

El nuevo tráiler de Halo: Campaign Evolved presentó una operación inédita llamada Operation: Meteorite. De acuerdo con la descripción del video, esta historia ocurre antes de los acontecimientos de Halo: Combat Evolved y muestra al Jefe Maestro junto al sargento Johnson en una misión clandestina.

En esta operación, ambos personajes se infiltran en una misteriosa nave del Covenant. El avance sugiere que estas nuevas misiones ampliarán el contexto previo al inicio del clásico de 2001, ofreciendo una mirada distinta a la guerra contra el Covenant antes de los eventos que marcaron el nacimiento de la saga.

Halo: Combat Evolved XBOX

El contenido adicional estará compuesto por tres misiones nuevas, que también incluirán combate espacial. Este elemento representa una de las novedades más llamativas del remake, ya que permite expandir la campaña original con secuencias que no formaban parte del juego lanzado originalmente para Xbox.

¿Qué es Halo: Campaign Evolved?

Halo: Campaign Evolved es una nueva versión de la campaña de Halo: Combat Evolved, el título que presentó al Jefe Maestro, a Cortana, al Covenant y al anillo Halo en 2001.

El remake busca actualizar la experiencia original con gráficos renovados, mejoras técnicas y contenido adicional. Aunque el centro seguirá siendo la campaña clásica, el nuevo tráiler dejó claro que el proyecto no se limitará a reconstruir lo ya conocido, sino que también añadirá misiones creadas para esta versión.

La presencia de Operation: Meteorite apunta a una estrategia similar a la de otros remakes modernos: conservar la base del juego original, pero sumar material que amplíe su historia y ofrezca algo nuevo incluso para quienes ya conocen la campaña.

Halo: Combat Evolved XBOX

¿Cuándo se lanzará Halo: Campaign Evolved?

Xbox confirmó que Halo: Campaign Evolved estará disponible el 28 de julio de 2026.

El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Su lanzamiento en PS5 es uno de los datos más llamativos del anuncio, debido a que Halo ha sido durante años una de las franquicias más representativas de Xbox.

Ediciones y precios de Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved se lanzará con tres ediciones: Estándar, Premium y Coleccionista.

La edición Estándar tendrá un precio de 59.99 euros. La Premium costará 79.99 euros, mientras que la edición Coleccionista estará disponible por 199.99 euros.

Las ediciones Premium y Coleccionista incluirán hasta cinco días de acceso anticipado, lo que permitirá jugar desde el 23 de julio de 2026, antes del lanzamiento general.

Además, quienes reserven el juego recibirán bonificaciones cosméticas inspiradas en la historia de la saga, entre ellas:

Aspecto clásico de armadura Mark V 2001

Aspecto clásico del rifle de asalto 2001

Estilo de armadura Gilded Onyx

Estilo de rifle de asalto Gilded Onyx

Halo XBOX

¿Qué incluye la edición Coleccionista?

La edición Coleccionista de Halo: Campaign Evolved incluirá contenido digital y físico para los seguidores de la franquicia.

Entre sus artículos se encuentran el Pack Alpha Halo Armory, con cinco aspectos de armadura del Jefe Maestro y seis aspectos de armas; el libro de arte digital Art of Halo: Campaign Evolved; la historia corta digital Halo: Hungry Buzzards; y un manual digital del juego.

También incluirá una figura del Jefe Maestro fabricada por Dark Horse, de aproximadamente 30 centímetros; una réplica del chip de Cortana con luces LED; un steelbook; una versión física reimaginada del manual original; tres láminas de arte conceptual; manual físico y disco del juego para Xbox Series X|S y PlayStation 5.

En el caso de PC, la versión estará disponible en formato digital.