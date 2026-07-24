¿Quieres jugar FC 27 sin pagar? Todo sobre la versión Lite gratuita del videojuego

El adelanto de EA Sports FC 27 y los precios fueron presentados finalmente este jueves con diversas novedades como un mundo abierto y el regreso de la Liga MX al videojuego después de varias ausencias, pero con costos que pueden llegar casi a los 3 mil pesos en algunas consolas.

Para permitir que los jugadores tomen la mejor opción sobre cuál versión deben comprar para su plataforma y tener una visión más amplia del juego, el estudio lanzará EA Sports FC 27 Lite. Esta entrega funciona como un anticipo o prueba abierta sin costo que recupera el espíritu de las antiguas demostraciones de la saga, ofreciendo una muestra directa de la experiencia de juego, las animaciones y el apartado visual.

A diferencia de la entrega completa, esta edición recortada limita sus funciones a modalidades seleccionadas, destacando el clásico modo Patada Inicial (Kick-Off). Mediante esta opción, los usuarios pueden disputar encuentros locales contra amigos en la misma consola o medirse frente a la inteligencia artificial.

No obstante, las modalidades de progresión profunda como Football Ultimate Team, el modo Carrera y el nuevo espacio social The Grounds permanecen reservados exclusivamente para los compradores de la versión estándar o superior.

Reproducir El adelanto oficial de FC 27.

¿Cómo descargarlo y a partir de qué fecha estará disponible?

La descarga de EA Sports FC 27 Lite se podrá realizar de forma directa en las tiendas digitales oficiales de cada plataforma (PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, Steam y Epic Games Store) a partir del próximo 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

El contenido estará accesible para consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

¿Cómo comprar la versión completa de FC 27?

El propio FC 27 Lite tendrá una opción para poder actualizar y adquirir una de las versiones completas del videojuego desbloqueando el resto de las modalidades de forma inmediata sin perder sus configuraciones iniciales y conservando los avances obtenidos.

Los compradores de la versión Ultimate antes del 31 de agosto tendrán acceso anticipado además de otras ventajas al momento que el juego final se libere.