¡Después de 10 años! Anuncian 'Persona 6'; llegará a Xbox Game Pass

Después de años de rumores, filtraciones y expectativas entre los fans del RPG japonés, Persona 6 finalmente fue anunciado de manera oficial durante el Xbox Games Showcase. El nuevo capítulo de la saga de Atlus ya es real, aunque todavía mantiene en secreto gran parte de sus detalles.

El tráiler de presentación fue breve y no reveló demasiado sobre la historia, los protagonistas o el sistema de juego; sin embargo, confirmó una noticia importante para los jugadores: Persona 6 llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, además de estar disponible en Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento. Por ahora, Atlus no dio a conocer una fecha de estreno.

Persona 6 fue anunciado en el Xbox Games Showcase

El anuncio de Persona 6 llegó durante la transmisión del Xbox Games Showcase, donde se presentó un primer adelanto del esperado RPG. El video no mostró gameplay ni una explicación detallada de la historia, pero sí dejó ver algunas imágenes misteriosas, entre ellas lo que parecía ser un cementerio.

La descripción del tráiler adelantó que una historia completamente nueva está por comenzar. De acuerdo con el texto oficial, el juego ofrecerá una aventura independiente que combinará la vida cotidiana con nuevos personajes y elementos sobrenaturales, una fórmula que ha sido parte esencial de la identidad de la saga.

El mensaje también dejó claro que esta entrega buscará conectar tanto con quienes conocen Persona desde hace años como con jugadores que podrían acercarse por primera vez a la franquicia.

Persona 6 llegará a Xbox Game Pass

Uno de los datos más relevantes del anuncio es que Persona 6 estará disponible en Xbox Game Pass cuando se lance. Esto significa que los suscriptores del servicio podrán jugarlo desde el primer día, sin necesidad de comprarlo por separado.

El título también llegará a PlayStation 5, PC y Xbox Series X|S, por lo que no será exclusivo de una sola consola. La presencia en Game Pass, sin embargo, refuerza la relación reciente entre Atlus y Xbox, que en los últimos años ha llevado varios juegos de la franquicia a la plataforma de Microsoft.

Xbox reveló que habrá Persona 6 Especial

Para una saga que durante mucho tiempo estuvo más asociada con consolas de PlayStation, el anuncio marca un nuevo momento de expansión hacia más audiencias.

Aún no hay fecha de lanzamiento para Persona 6

Aunque el anuncio confirmó la existencia del juego y sus plataformas, Atlus no reveló cuándo saldrá Persona 6. Por ahora, no hay ventana de lanzamiento ni fecha específica.

La falta de fecha mantiene abierta la espera para los fans, especialmente porque han pasado diez años desde el lanzamiento original de Persona 5, juego que se convirtió en una de las entregas más populares y reconocidas de la saga.

Durante ese tiempo, la franquicia se ha mantenido activa con versiones ampliadas, remakes, spin-offs y relanzamientos, pero los jugadores llevaban años esperando una nueva entrega principal.

Persona 4 Revival también llegará a Game Pass

Mientras los fans esperan más información sobre Persona 6, Atlus también tiene en camino Persona 4 Revival, una nueva versión del clásico RPG. Su lanzamiento está previsto para febrero de 2027 y también estará disponible en Xbox Game Pass.

La llegada de Persona 4 Revival y Persona 6 al servicio de Microsoft muestra que la franquicia tendrá una presencia importante dentro del ecosistema Xbox en los próximos años.

Para quienes no han jugado entregas anteriores, este movimiento también puede servir como puerta de entrada a una saga que combina drama adolescente, misterio, vínculos emocionales y combates contra criaturas surgidas de mundos ocultos.